Pavilionul României la FrancoTech 2026, târgul de inovare desfășurat la Phnom Penh, Cambodgia, și-a încheiat activitatea cu un bilanț pozitiv. În cele trei zile ale târgului, între 14 și 16 noiembrie, cele nouă companii românești de tehnologie prezente la stand au purtat discuții cu 150 de companii și organizații din 11 țări din Europa, Africa, Asia și America de Nord.

Pavilionul a fost organizat de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), prin Programul de Promovare a Exportului, în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Cambodgia, țara-gazdă a târgului, a fost cel mai important punct al agendei, cu cele mai multe întâlniri purtate de companiile din pavilion. Au urmat Franța, Canada și Rwanda, iar contactele s-au extins către Belgia, Congo, Maroc, Laos, Vietnam, Singapore și Japonia. Interesul a acoperit întreaga expertiză adusă de pavilion, de la inteligență artificială, securitate cibernetică și fintech la servicii publice digitale, date de business și design de produs.

Ultima zi a târgului s-a încheiat cu o recepție de networking la Pavilionul României, care a reunit reprezentanți ai delegației române, companii de tehnologie, investitori și actori din ecosistemul de inovare.

La Pavilionul României au fost prezente AROBS Transilvania Software, Arxia, Credimatic Network (Qoobiss), Data Scope, Dataworks Research (Veridion), Innovation Needs (Black Bullet), Qualysoft Information Technology, Sonovision Romania și UX Horizon (UXProject). Rezultatele confirmă interesul pentru industria românească de tehnologie pe piețele din Asia de Sud-Est și din spațiul francofon, iar contactele inițiate la Phnom Penh vor fi continuate de companii în perioada următoare.

Mai multe informații pe site-ul oficial al Pavilionului: www.romaniaatfrancotech.ro