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România, prezentă cu pavilion național la FrancoTech 2026, salonul inovației din marja Summitului Francofoniei.

România, prezentă cu pavilion național la FrancoTech 2026, salonul inovației din marja Summitului Francofoniei.
Mediafax
12 nov. 2026, 11:24, Comunicate
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România participă la FrancoTech 2026 cu un pavilion național organizat de Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), prin Programul de Promovare a Exportului, în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS). Nouă companii românești din domeniul software și al serviciilor IT vor fi prezente la Koh Pich Exhibition and Convention Center din Phnom Penh, Cambodgia.

Cambodgia găzduiește anul acesta cel de-al 20-lea Summit al Francofoniei, iar FrancoTech 2026 reprezintă componenta economică și de inovare a acestuia. Tema ediției este „O comunitate francofonă, un viitor digital”. Organizatorii estimează că evenimentul va reuni peste 5.000 de vizitatori din peste 50 de țări.

Membră a Organizației Internaționale a Francofoniei și gazdă a Summitului de la București din 2006, România se numără printre primele țări care și-au confirmat participarea la FrancoTech 2026 cu un pavilion național. Alături de ARICE, partenerul de industrie al pavilionului este ANIS, patronatul industriei românești de software și servicii.

Pavilionul național este conceput ca un spațiu de promovare a industriei românești de tehnologie, software, servicii IT și inteligență artificială. Prin conceptul său vizual, acesta urmărește să evidențieze poziția României ca hub regional de inovare și transformare digitală.

La standul României vor fi prezente nouă firme: AROBS Transilvania Software, Arxia, Credimatic Network (Qoobiss), Data Scope, Dataworks Research (Veridion), Innovation Needs (Black Bullet), Qualysoft Information Technology, Sonovision Romania și UX Horizon (UXProject).

Prin participarea la FrancoTech 2026, România își consolidează prezența în spațiul francofon și deschide companiilor românești de tehnologie noi oportunități de cooperare și de afaceri pe piețele din Asia de Sud-Est.

Mai multe informații pe site-ul oficial al Pavilionului: www.romaniaatfrancotech.ro

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