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România, prezentă la Satul Francofoniei din Cambodgia. Programul complet al evenimentelor sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible”

România va participa, în perioada 13-17 noiembrie 2026, la Satul Francofoniei, organizat în capitala Cambodgiei, Phnom Penh, în contextul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei. Sub conceptul „JEU INFINI - Créer le possible”, delegația națională propune o platformă amplă de diplomație culturală ce reunește arta contemporană, tehnologia, literatura și patrimoniul tradițional.
România, prezentă la Satul Francofoniei din Cambodgia. Programul complet al evenimentelor sub conceptul „JEU INFINI - Créer le possible”
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Radu Mocanu
10 nov. 2026, 13:56, Cultură-Media
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Pavilionul României va fi amplasat în Parcul Wat Botum din capitala Cambodgiei și va fi deschis zilnic între orele 10:00 – 20:00 și va găzdui instalații interactive, expoziții axate pe patrimoniul UNESCO, promovarea marilor evenimente culturale și turismul cultural. 

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„Sub conceptul „JEU INFINI – Créer le possible”, România propune o abordare a francofoniei ca spațiu al diversității și creativității, valorificând atât apartenența sa la comunitatea francofonă și relațiile culturale istorice cu acest spațiu, cât și potențialul unor noi colaborări. Participarea la Village de la Francophonie contribuie la consolidarea rolului României de partener cultural activ în cadrul spațiului francofon, valorificând cultura atât ca expresie a identității naționale, cât și ca instrument de diplomație culturală”, se arată în comunicatul de presă emis de Artexim, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii. 

„România va prezenta un program interdisciplinar care reunește arta vizuală, teatrul coregrafic, muzica, literatura, patrimoniul și noile tehnologii. Spectacolele, expozițiile, instalațiile și experiențele participative se vor desfășura în Pavilionul României și în spațiile Village de la Francophonie”, mai transmite instituția. 

De la arta participativă la realitate virtuală

Printre principalele proiecte se numără „Dessine-toi!”, o instalație participativă semnată de artistul Dan Perjovschi. Vizitatorii, în special copiii, vor putea interveni asupra desenelor expuse în pavilion, contribuind la realizarea unei lucrări colective. Rezultatul proiectului va fi prezentat pe 17 noiembrie, în ultima zi a evenimentului.

Coregraful Gigi Căciuleanu va aduce în fața publicului trei dintre creațiile sale („WOLFGANG”, „LUV’s LUV” și „TrioMix”) prin intermediul ochelarilor VR. În plus, pe 15 noiembrie, acesta va prezenta alături de actorul Lari Giorgescu spectacolul „Da❤Padam”, o fuziune scenică între șansoneta franceză și muzica românească.  

Proiectul „Traditions in Motion – Subcarpați & Vanthan” va aduce împreună muzicienii Centrului Cultural Subcarpați și artistul cambodgian Vanthan. Spectacolul va combina instrumente și sonorități tradiționale românești cu influențe ale muzicii khmere. 

Expoziția „VISAGES DE LA MÉMOIRE”, realizată în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român și artistul Mircea Modreanu, aduce în prim-plan măști populare românești alături de creații contemporane inspirate din teatrul cambodgian. 

Dezbateri dedicate literaturii și leadershipului feminin

În cadrul evenimentului, vor fi organizate și două mese rotunde. Institutul Cultural Român organizează dezbaterea „Comment construire une marque culturelle internationale”, moderată de Ioana Drăgan, despre literatura română francofonă, traduceri, exil literar și promovarea internațională a autorilor români. 

Programul va cuprinde și dezbaterea „Femmes qui conduisent par leur exemple – Femei care inspiră”, dedicată leadershipului feminin, excelenței profesionale și inovării.

„Dincolo de vizibilitatea oferită de eveniment, participarea României urmărește transformarea întâlnirilor culturale în oportunități concrete de colaborare, prin facilitarea contactelor între instituții, artiști și organizații profesionale și identificarea unor proiecte comune care să poată continua după încheierea evenimentului”, se mai arată în comunicatul de presă. 

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