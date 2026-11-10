Prima pagină » Life-Inedit » Johnny Depp revine pe marile ecrane și spune că „datorează” totul fanilor: M-au susținut cu bune și rele

Johnny Depp revine pe marile ecrane și spune că „datorează” totul fanilor: M-au susținut cu bune și rele

Johnny Depp a vorbit despre sprijinul primit din partea fanilor, după revenirea în atenția publicului și în cinematografia de la Hollywood. Actorul joacă rolul principal în noua adaptare „Ebenezer”, inspirată de celebra poveste „A Christmas Carol”, de Charles Dickens.
Johnny Depp revine pe marile ecrane și spune că „datorează” totul fanilor: M-au susținut cu bune și rele
Laura Buciu
10 nov. 2026, 12:38, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În vârstă de 63 de ani, Johnny Depp a fost prezent luni seară la premiera londoneză a filmului „Ebenezer”, regizat de Ti West, unde a vorbit despre relația cu fanii care i-au fost alături în ultimii ani.

„Nu există nicio modalitate prin care să pot explica ce simt. Este ceva profund. Aceștia sunt oamenii care m-au susținut la bine și la greu și le sunt dator. Ei sunt șefii mei”, a declarat actorul, întrebat despre reacția publicului, porivit The Independent.

Filmul marchează revenirea lui Depp într-o producție cinematografică susținută de un mare distribuitor american, după o pauză care a urmat procesului de defăimare intentat fostei sale soții, Amber Heard.

În 2022, juriul a stabilit că Amber Heard s-a făcut vinovată de defăimare în toate cele trei capete de acuzare formulate de Depp. La rândul său, actorul a fost găsit responsabil pentru unul dintre capetele de acuzare din procesul intentat de Heard. Cei doi au ajuns ulterior la o înțelegere, în decembrie 2022.

În noul film, Johnny Depp îl interpretează pe Ebenezer Scrooge, personajul central al nuvelei „A Christmas Carol”, scrisă de Charles Dickens. Actorul a recunoscut că interpretarea lui Alastair Sim din producția din 1951 rămâne, în opinia sa, una de referință.

Depp a explicat că nu și-a propus să depășească acea interpretare, ci să ofere personajului o perspectivă diferită.

Johnny Depp ar putea reveni în „Pirații din Caraibe”

Pe lângă revenirea pe marile ecrane, actorul a lăsat deschisă și posibilitatea unei întoarceri în franciza „Pirații din Caraibe”, în care l-a interpretat pe celebrul căpitan Jack Sparrow.

Deși în trecut a afirmat că Disney l-a îndepărtat din franciză și că nu intenționează să revină, Depp a sugerat recent că ar putea lua în calcul un nou film, dacă povestea ar oferi un final potrivit seriei.

Actorul a declarat că ar accepta să lucreze din nou cu producătorul Jerry Bruckheimer, despre care spune că este un prieten apropiat în care are încredere.

În august, Bruckheimer a confirmat că poartă discuții cu Johnny Depp pentru un al șaselea film „Pirații din Caraibe”. La proiect lucrează și scenaristul Ted Elliott, implicat în producțiile anterioare ale francizei.

Orlando Bloom, interpretul lui Will Turner în trilogia originală, a vorbit, la rândul său, despre posibilitatea unei reuniuni cu Depp, spunând că păstrează legătura cu actorul și că îl apreciază.

 

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Fosta mare campioană a ajuns să vândă mâncare la o tarabă de la colțul străzii
GSP.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul
Bancomatele, eliminate! Schimbarea a început deja, după ce s-a dat legea. Cum se vor retrage banii, de acum
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Cum s-a prăbușit subit afacerea cu țevi de oțel abia cumpărată la Iași de miliardarul Rinat Ahmetov. Ucrainenii invocă drept „factor fundamental” tarifele impuse de UE în 2026
Libertatea
Un singur aparat din casă poate crește factura la curent cu până la 25%. Nu e vorba de frigider sau tv!
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor