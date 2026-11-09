Florian Lungu, „Moșu”, una dintre cele mai importante voci ale jazzului românesc, a trecut la cele veșnice

Lumea jazzului românesc e consternată în fața veștii că Florian Lungu nu mai e, după ce, timp de șase decenii, acesta i-a fost reper.

Născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni, Florian Lungu a crescut într-un mediu în care muzica a ocupat un loc central.

A urmat cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, iar pregătirea muzicală i-a deschis drumul către o carieră în care interpretarea, cercetarea, educația și popularizarea muzicii s-au împletit permanent.

Mii de emisiuni radiofonice

În 1967 și-a început activitatea la Radio România, în calitate de redactor muzical.

Trei ani mai târziu, în 1970, a devenit redactor și realizator de emisiuni dedicate muzicii ușoare și jazzului.

De-a lungul timpului, a realizat mii de emisiuni radiofonice și de televiziune, a scris articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz, contribuind la apropierea publicului de acest gen muzical.

Activitatea sa nu s-a limitat la realizarea emisiunilor.

Importantă activitate de promovare a jazzului românesc

Florian Lungu a avut un rol important în conservarea și promovarea patrimoniului jazzistic românesc.

Florian Lungu este unul dintre organizatorii și păstrătorii fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române.

Lui îi datorăm numeroase înregistrări și creații muzicale au fost păstrate și puse în valoare și au devenit, astfel, parte a memoriei culturale a jazzului românesc.

Omul care a știut să citească interpretarea

Ca profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București, Cluj și Timișoara, Florian Lungu a format generații importante, care s-au impus în jazzul românesc.

Este autorul volumelor de carte „Disco Ghid Rock”, scris în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și „Jazz Calendar”.

Pentru publicul său, „Moșu’” nu a fost doar un realizator de emisiuni sau un specialist în jazz, ci un povestitor al muzicii, un om care știa să descopere și să explice valoarea unei interpretări, a unui artist sau a unei improvizații.

Prin vocea, cunoștințele și pasiunea sa, a făcut cunoscut jazzul unor generații întregi și a contribuit la păstrarea unei importante părți din patrimoniul muzical românesc.

Reacții în jazzul românesc

„Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu…Moșu…în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moș!”, scrie muzicianul Mike Godoroja pe pagina sa de socializare.

Luiza Zan, o voce excepțională a jazzului românesc, scrie:

„El a fost primul om care a crezut în mine. În numele meu, în vocea mea. El a zis prima dată “Luiza Zan”. Până atunci, eram Zan Luiza și mi se părea firesc. Luiza Zan a sunat a zazofonie, până Moșu a explicat pe scenă că cei doi “z” sunt din “jazz”. Că am un nume predestinat. Mi-a fost pavăză, mi-a împins drumul în față, m-a încurajat, îndrumat, felicitat, mi-a scris mereu cronici de concert și elogii și sper că a știut că și eu il iubesc fix la fel. M-a primit în casa lui”.