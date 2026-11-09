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Florian Lungu, „Moșu”, una dintre cele mai importante voci ale jazzului românesc, a trecut la cele veșnice

Iubitorii jazzului i-au spus „Moșu”. Acum, după ce inima lui a încetat să mai bată, sunt consternați. Florian Lungu a fost nu doar o enciclopedie muzicală ambulantă, a fost nu doar o voce decisivă în jazzul românesc, nu doar muzicolog, pianist, compozitor, ci un reper pentru muzica românească, sistemul ei de referință.
Florian Lungu, „Moșu”, una dintre cele mai importante voci ale jazzului românesc, a trecut la cele veșnice
Radio România Cultural
Luiza Moldovan
09 nov. 2026, 10:50, Cultură-Media
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Lumea jazzului românesc e consternată în fața veștii că Florian Lungu nu mai e, după ce, timp de șase decenii, acesta i-a fost reper.

Născut la 5 ianuarie 1943, la București, într-o familie de muzicieni, Florian Lungu a crescut într-un mediu în care muzica a ocupat un loc central.

A urmat cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu”, iar pregătirea muzicală i-a deschis drumul către o carieră în care interpretarea, cercetarea, educația și popularizarea muzicii s-au împletit permanent.

Mii de emisiuni radiofonice

În 1967 și-a început activitatea la Radio România, în calitate de redactor muzical.

Trei ani mai târziu, în 1970, a devenit redactor și realizator de emisiuni dedicate muzicii ușoare și jazzului.

De-a lungul timpului, a realizat mii de emisiuni radiofonice și de televiziune, a scris articole de specialitate și a prezentat numeroase festivaluri și concerte de jazz, contribuind la apropierea publicului de acest gen muzical.

Activitatea sa nu s-a limitat la realizarea emisiunilor.

Importantă activitate de promovare a jazzului românesc

Florian Lungu a avut un rol important în conservarea și promovarea patrimoniului jazzistic românesc.

Florian Lungu este unul dintre organizatorii și păstrătorii fonotecii de jazz a Radiodifuziunii Române.

Lui îi datorăm numeroase înregistrări și creații muzicale au fost păstrate și puse în valoare și au devenit, astfel, parte a memoriei culturale a jazzului românesc.

Omul care a știut să citească interpretarea

Ca profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București, Cluj și Timișoara, Florian Lungu a format generații importante, care s-au impus în jazzul românesc.

Este autorul volumelor de carte „Disco Ghid Rock”, scris în colaborare cu Daniela Caraman-Fotea, și „Jazz Calendar”.

Pentru publicul său, „Moșu’” nu a fost doar un realizator de emisiuni sau un specialist în jazz, ci un povestitor al muzicii, un om care știa să descopere și să explice valoarea unei interpretări, a unui artist sau a unei improvizații.

Prin vocea, cunoștințele și pasiunea sa, a făcut cunoscut jazzul unor generații întregi și a contribuit la păstrarea unei importante părți din patrimoniul muzical românesc.

Reacții în jazzul românesc

„Nu știu cum să scriu acest text… A plecat Florian Lungu…Moșu…în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și acum Moș!”, scrie muzicianul Mike Godoroja pe pagina sa de socializare.

Luiza Zan, o voce excepțională a jazzului românesc, scrie:

„El a fost primul om care a crezut în mine. În numele meu, în vocea mea. El a zis prima dată “Luiza Zan”. Până atunci, eram Zan Luiza și mi se părea firesc. Luiza Zan a sunat a zazofonie, până Moșu a explicat pe scenă că cei doi “z” sunt din “jazz”. Că am un nume predestinat. Mi-a fost pavăză, mi-a împins drumul în față, m-a încurajat, îndrumat, felicitat, mi-a scris mereu cronici de concert și elogii și sper că a știut că și eu il iubesc fix la fel. M-a primit în casa lui”.

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