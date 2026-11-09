Noaptea de Cristal – unul dintre cele mai întunecate momente ale istoriei | De ce marcăm ziua de 9 noiembrie

Data de 9 noiembrie a fost aleasă pentru a aminti de evenimentele din noaptea de 9 spre 10 noiembrie 1938, cunoscute sub numele de „Noaptea de Cristal” (Kristallnacht).

Atunci, în Germania și Austria, naziștii au organizat atacuri violente împotriva comunităților evreiești.

Un moment grav de persecuție antisemită

Sinagogi au fost incendiate, magazine și locuințe au fost devastate, iar mii de evrei au fost agresați, arestați și deportați în lagăre de concentrare.

Evenimentele au reprezentat unul dintre cele mai grave momente ale persecuției antisemite din Germania nazistă și au marcat o escaladare a violențelor care au precedat Holocaustul.

Ziua internațională de combatere a fascismului și antisemitismului este promovată de rețeaua europeană UNITED for Intercultural Action, care atrage atenția asupra pericolului reprezentat de extremism, rasism, xenofobie și antisemitism.

Un apel la implicare și responsabilitate

Mesajul campaniei din 2026, „Speak up now – Fighting fascism is not radical, it’s necessary”, încurajează oamenii să nu rămână indiferenți în fața discursului instigator la ură, a discriminării și a manifestărilor extremiste.

Inițiatorii campaniei atrag atenția asupra importanței solidarității și a implicării civice în apărarea drepturilor omului, a democrației și a diversității.

Marcarea acestei zile reprezintă și un prilej de reflecție asupra consecințelor propagării ideologiilor extremiste și asupra responsabilității societății de a preveni repetarea unor tragedii istorice.

De ce este importantă data de 9 noiembrie

Noaptea de Cristal a rămas un simbol al violenței antisemite organizate de stat și un avertisment asupra consecințelor urii transformate în politică publică.

La 88 de ani de la acele evenimente, mesajul zilei rămâne actual: combaterea fascismului și a antisemitismului presupune mai mult decât comemorarea victimelor. Înseamnă și reacție în fața discriminării, a intoleranței și a discursului extremist.