Trei enigme, o iubire imposibilă și o miză mortală. „Turandot” revine pe scena Operei Naționale București

Producția aduce în fața publicului o poveste despre iubire, orgoliu și sacrificiu, construită în jurul a trei enigme de care depinde viața pretendenților unei prințese.

Spectacolul propune o incursiune într-un univers dramatic în care dorința de iubire se confruntă cu teama, cruzimea și puterea.

Acțiunea operei se desfășoară într-un Beijing legendar, unde prințesa Turandot refuză să se căsătorească și le impune celor care aspiră la mâna sa o probă extremă: dezlegarea a trei enigme. Pretendenții care nu reușesc să găsească răspunsurile sunt condamnați la moarte.

Prințul Calaf înfruntă provocarea prințesei Turandot

Povestea capătă o nouă direcție odată cu apariția prințului Calaf, care, atras de frumusețea și misterul prințesei, hotărăște să accepte provocarea, în ciuda riscului de a-și pierde viața.

Confruntarea dintre cei doi devine nucleul unei drame în care orgoliul și dorința de a iubi sunt puse la încercare.

Un rol esențial în desfășurarea acțiunii îl are Liù, tânăra devotată care întruchipează iubirea necondiționată și disponibilitatea de a face sacrificii pentru persoana iubită.

Prin intermediul acestor personaje, opera explorează relația dintre putere și vulnerabilitate, dar și posibilitatea transformării unei persoane care respinge sentimentele.

„Nessun dorma”, unul dintre cele mai cunoscute momente muzicale ale operei

Partitura lui Giacomo Puccini se remarcă prin amploarea sonorităților orchestrale, intervențiile corale și ariile care însoțesc momentele de maximă tensiune dramatică.

Printre cele mai cunoscute secvențe se numără aria „Nessun dorma”, asociată personajului Calaf și devenită una dintre cele mai recognoscibile creații ale repertoriului de operă.

Momentele muzicale dedicate personajului Liù aduc o dimensiune emoțională distinctă, punând în prim-plan devotamentul și sacrificiul.

Potrivit reprezentanților Operei Naționale București, spectacolul evidențiază contrastul dintre răceala prințesei Turandot și forța sentimentelor care pot schimba destinele personajelor.

Bilete și informații despre spectacol

Reprezentația „Turandot” este programată duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 18:30, la Opera Națională București.

Biletele pot fi achiziționate online, pe platforma de ticketing a instituției sau de la casa de bilete situată pe Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 70-72, sectorul 5, București.