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„Madama Butterfly” de Giacomo Puccini – o iubire fără granițe, o promisiune care sfidează timpul și o tragedie care frânge sufletul, pe scena Operei Naționale București

Spectacolul „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini aduce pe scena Operei Naționale București o poveste despre iubire, speranță și sacrificiu.
„Madama Butterfly” de Giacomo Puccini - o iubire fără granițe, o promisiune care sfidează timpul și o tragedie care frânge sufletul, pe scena Operei Naționale București
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Ciprian Demeter
29 oct. 2026, 21:01, Cultură-Media
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Sâmbătă, 31 octombrie, și duminică, 1 noiembrie, de la ora 18:30, Opera Națională București invită publicul să descopere „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, una dintre cele mai emoționante capodopere ale repertoriului liric universal, o poveste tulburătoare despre iubire, speranță, sacrificiu și fragilitatea visurilor în fața unei realități necruțătoare.

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Acțiunea se desfășoară în Japonia la începutul secolului XX. Cio-Cio-San, o tânără japoneză cunoscută drept Butterfly, își pune întreaga existență în mâinile locotenentului american Pinkerton, convinsă că iubirea lor îi va schimba pentru totdeauna destinul. În timp ce lumea din jur îi contestă alegerile, refuză să renunțe la credința într-un viitor împreună, transformând așteptarea într-un act de devotament absolut.

Prin geniul său melodic, Puccini transformă fiecare emoție într-o experiență muzicală copleșitoare. De la celebra arie „Un bel dì, vedremo”, în care Butterfly își imaginează cu o sensibilitate sfâșietoare reîntoarcerea celui iubit, până la delicatețea și intensitatea marilor momente orchestrale, muzica dezvăluie treptat prăpastia dintre speranță și adevăr.

„Madama Butterfly” este o reflecție profundă asupra diferențelor culturale, a vulnerabilității și a prețului devastator al încrederii oferite fără rezerve. Este o operă care cucerește prin frumusețea muzicii și răscolește prin adevărul emoțiilor sale, aducând publicul în fața unei întrebări dureroase: poate iubirea să supraviețuiască atunci când speranța este singura certitudine?

Mai multe informații despre stagiunea 2026-2027 și calendarul spectacolelor și evenimentelor desfășurate la Opera Națională București sunt disponibile pe pagina oficială a instituției și pe pagina de Facebook.

Biletele pot fi achiziționate atât on-line de pe situl https://tickets.operanb.ro cât și de la casa de bilete aflată în incinta operei din Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, sect. 5.

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