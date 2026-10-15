Bucureștiul ar putea avea „sufragerii” în aer liber. Ce pregătește Primăria Capitalei

Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat joi planurile pentru dezvoltarea culturală a Bucureștiului, care prevăd amenajarea unor spații publice pentru evenimente și organizarea unor festivaluri de amploare.

Potrivit Primăriei Municipiului București (PMB), noile „camere urbane” vor fi amenajate în zona Palatului Regal, pe Bulevardul Magheru, dar și în zonele Amzei, Lahovari și Brezoianu.

În aceste spații, bucureștenii vor putea participa la spectacole și alte manifestări culturale. „Aceste spaţii vor fi transformate în nişte sufragerii deschise, unde vom organiza evenimente, spectacole culturale”, a transmis Primăria Capitalei.

Ciucu vrea festivaluri mari în București

Primarul general susține că, deși capitala are un potențial cultural important, acesta nu a fost valorificat suficient. Edilul consideră că orașul are nevoie de evenimente de amploare, care să atragă turiști și să facă Bucureștiul mai cunoscut pe plan internațional.

„Bucureştiul trebuie să aibă evenimente mari, nu multe. Trebuie să fie şi suportabile pentru oraş, nu putem face evenimente toată vara”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că municipalitatea urmărește atât organizarea unor festivaluri importante, cât și susținerea comunităților culturale mai mici.

„Vor fi gândite festivaluri de amploare, dar vreau să targetăm şi micro-comunităţi, de la artele frumoase, la artele spectacolului, să ţinem turismul şi HoReCa în viaţă, iar bucureştenii să beneficieze de o viaţă culturală efervescentă”, a spus primarul general.

Ciucu a anunțat și că intenționează să asigure finanțări multianuale semnificative pentru proiectele culturale, fără să precizeze valoarea acestora. „Coroborat cu Organizaţia de Management al Destinaţiei, unde am inclus şi zona de cultură, vor exista finanţări semnificative multianuale, programe cu mai mare impact”, a spus edilul.

Ciprian Ciucu a anunțat marți că Primăria Capitalei va înființa Organizația de Management al Destinației (OMD) București, care urmează să se ocupe de promovarea turistică a orașului, pentru a atrage mai mulți turiști și a-i încuraja să petreacă mai mult timp în Capitală. Din această structură vor face parte reprezentanți ai turismului, ai sectorului hotelier și ai organizațiilor culturale.

Platformă pentru propuneri culturale și o strategie pe zece ani

Primăria Capitalei a lansat joi platforma strategiaculturala.pmb.ro, prin care specialiștii din domeniul cultural și organizațiile de profil pot transmite propuneri pentru dezvoltarea vieții culturale din București.

Platforma cuprinde deja consultările, rapoartele și concluziile preliminare ale specialiștilor, iar municipalitatea intenționează să realizeze și o evidență a instituțiilor culturale publice și private, pentru a identifica necesitățile de investiții. „Pe viitor, aici se pot include un calendar cultural şi un plan al finanţărilor”, au transmis reprezentanții PMB.

De asemenea, este pregătită o nouă strategie culturală pentru București, care va stabili prioritățile și direcțiile de dezvoltare a culturii în următorii zece ani. „Pentru a integra bune practici și modele relevante din alte capitale europene”, la elaborarea acesteia vor contribui și specialiști internaționali.

Strategia a fost prezentată joi de primarul general Ciprian Ciucu, în cadrul unei conferințe de presă la care au participat Mihaela Păun, directorul Arte și Evenimente Urbane București (AEUB), și specialiștii Corina Șuteu și Elvira Lupșa, care coordonează procesul de elaborare.

Documentul este realizat de Arte și Evenimente Urbane București (AEUB), instituție culturală aflată în subordinea municipalității, în colaborare cu Insula 42, o asociație specializată în proiecte și politici culturale.

Primăria Capitalei a precizat că sunt în desfășurare și cercetări dedicate liceenilor și studenților.

„Până la finalul lui noiembrie, o primă variantă trebuie să fie gata. Documentul final va fi gata anul viitor”, a transmis municipalitatea.