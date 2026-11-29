Punctul de întâlnire al participanților va fi în fața Gării din Alba Iulia, începând cu ora 08:00.

La ora 09:00, coloana de manifestanți va porni spre Cetatea Unirii, participanții urmând să mărșăluiască sub tricolor pe străzile municipiului.

La manifestarea de la Alba Iulia vor participa și membrii și simpatizanții AUR.

Formațiunea politică ar pregăti inclusiv organizarea unui tren special, denumit „Trenul Unirii”, care va asigura deplasarea participanților.

Potrivit datelor obținute până la această oră, trenul va pleca din Capitală în noaptea de 30 noiembrie spre 1 decembrie, la ora 23:50.