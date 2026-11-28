Ministerul Apărării Naționale readuce aminte că, în timpul antrenamentelor de la Arcul de Triumf care vor avea loc sâmbătă și luni, dar și pe 1 Decembrie, nivelul de zgomot va fi unul ridicat.

Potrivit MApN, în intervalul orar 9.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național.

Acestea vor avea loc în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.



Din acest motiv, Ministerul Apărării Naționale face apel la înțelegerea cetățenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât și pentru animalele de companie.

Când va începe Parada Militară Națională

La Parada Militară Națională, programată să înceapă marți la ora 11.00, în Piața Arcul de Triumf, participă peste 2.000 de militari și specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor, cu aproximativ 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila peste 300 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Albania, Belgia, Republica Cehă, Croația, Franța, Germania, Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Spania, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

După încheierea ceremoniei oficiale, publicul prezent în Piața Arcul de Triumf va putea vizita standuri expoziționale cu tehnică militară, care vor fi amplasate în zonă până la ora 14.30.