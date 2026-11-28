Anunțul a apărut pe o platformă și vizează o casă cu trei dormitoare din Cheboygan, Michigan. Potrivit Futurism, vânzătorul prezintă o locuință cochetă și bine întreținută. Casa are alee frumoasă, pavată cu dale de piatră, care șerpuiește printr-o grădină bine îngrijită și care duce către o terasă spațioasă unde se află un scaun balansoar.

Imaginile din exterior au fost modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. În interior, însă, realitatea este total diferită. Cei care au analizat toate fotografiile au aflat că proprietatea este, de fapt, o cabană ruinată, desprinsă parcă dintr-un film de groază.

În partea din spate există ruine și o gaură uriașă într-un perete. Casa este plină de gunoaie și din tavan atârnă diferite porțiuni ceea ce indică daune grave provocate de infiltrațiile de apă. O altă construcție din apropiere pare să fi fost distrusă de un copac prăbușit.

Casa care stă să cadă are „oportunitate de renovare”

În mesajul care însoțește fotografiile sunt menționate „oportunitatea de renovare”, „potențialul clădirii” și „imaginile conceptuale”.

„Fotografiile includ casa înainte de renovare, în timpul lucrărilor actuale de renovare, precum și imagini conceptuale cu rezultatul final, menite să ilustreze potențialul viitor al proprietății. Imaginile conceptuale servesc doar ca sursă de inspirație și nu reprezintă lucrări deja finalizate. (…) Actualul proprietar a început restaurarea casei, dar, din motive de sănătate, nu poate finaliza proiectul. Casa se vinde în stadiul în care se află și necesită continuarea lucrărilor de renovare”, scrie în anunț.

Vânzătorul menționează și prețul considerat „accesibil”. El cere suma de 80.800 de dolari deși în ianuarie 2020 a solicitat pentru aceeași casă suma de 23.000 de dolari.

Dezbatere amplă pe rețelele de socializare

Utilizarea inteligenței artificiale în anunțurile imobiliare a devenit o practică. Totuși, cazul menționat a stârnit o amplă dezbatere în mediul online. Numeroși comentatori s-au declarat revoltați și au catalogat anunțul drept o farsă.

„Nu poate fi pe bune, nu?!”, a comentat un utilizator indignat.

„Prezentarea eronată a stării unei case prin intermediul unor imagini false ar trebui considerată fraudă”, a adăugat altul.

Unii au deplâns faptul că acest lucru face parte dintr-o tendință mult mai amplă, transformând procesul de închiriere sau de cumpărare a unei locuințe într-un adevărat coșmar. Ei au cerut autorităților să ia măsuri împotriva acestor practici.

Unele schimbări au apărut deja. State americane precum California și Wisconsin (începând cu 1 ianuarie 2027), impun declararea modificărilor digitale aduse fotografiilor. Provincia canadiană Manitoba a prezentat recent un proiect prin care dorește să interzică utilizarea imaginilor generate de inteligența artificială în sectorul imobiliar.