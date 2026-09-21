Jazz in the Park Competition 2026: titlul se mută în Marea Britanie! Creature. este trupa câștigătoare a marelui premiu

Trei zile de muzică în care peste 60.000 de oameni au umplut Parcul Central din Cluj, la Jazz in the Park Competition, cel mai important concurs de jazz din Europa de Est. Cele 12 trupe finaliste din șapte țări au uimit publicul din Cluj-Napoca, iar marele premiu, în valoare de 6.000 de euro, și două concerte în cadrul Jazz in the Park 2027 a revenit formației „Creature.”.

Premiul II a fost câștigat de reprezentanții locali, Amphitrio – 3.500 de euro, iar Premiul III de Javotte din Franța – 1.500 de euro.Pentru cele 12 trupe finaliste miza celor trei zile a fost mai mare decât premiile în bani. Fiecare dintre ele a avut ocazia să cânte într-un context de festival real, în fața unui public numeros, în parcul din centrul orașului și în fața unor profesioniști din industria muzicală. Toți finaliștii au primit un onorariu garantat de 1.000 de euro, transportul și cazarea au fost sprijinite de organizatori, iar premiile și beneficiile competiției au depășit 50.000 de euro.Premiul pentru cea mai bună trupă românească a revenit tot formației Amphitrio, care primește 1.500 de euro și un contract la Jazz in the Park 2027. Au mai fost acordate:

Premiu pentru cea mai bună compoziție: Javotte;

Javotte; Mențiuni pentru muzicieni remarcabili: Mike Alex – basistul trupei Amphitrio, Mael El Mazouchi, pianistul trupei Duk și Carolina, solista trupei Miss C-LINE.

De asemenea, compania care asigură sonorizarea festivalului a oferit în premieră un premiu pentru cea mai bine pregătită trupă din punct de vedere tehnic (Creature. – UK) și Diana Gheorghiu, membru al juriului și reprezentantă a Jazz Cave Festival, a oferit o invitație pentru a concerta în 2027 formației Faust X Live Band.

Jazz in the Park Competition este mai mult decât un concurs: este un festival construit în jurul unei competiții și un context profesional pentru artiști. Pentru un artist aflat la început de drum, una dintre cele mai importante resurse este contextul în care poate fi ascultat cu adevărat. O scenă, un public, un profesionist din industrie care îl descoperă, o invitație la un alt festival sau pur și simplu sute de oameni care îi aud muzica pentru prima dată pot deveni pași importanți în dezvoltarea unei cariere.

Pentru public, pe de altă parte, competiția creează acces la muzică live și la artiști pe care, în mod obișnuit, i-ar descoperi mai greu. Concertele au loc în aer liber, cu acces gratuit, într-un spațiu familiar și deschis tuturor vârstelor, ceea ce face ca jazzul să ajungă la oameni dincolo de sălile de concert și de publicul deja familiarizat cu acest gen.

Într-un peisaj cultural în care experiențele muzicale sunt adesea asociate cu bilete, spații specializate și un anumit tip de public, Jazz in the Park păstrează ideea de accesibilitate de la care a pornit festivalul în 2013: muzica poate fi descoperită într-un parc, împreună cu familia sau prietenii, într-un cadru relaxat și fără bariere de acces. Pentru mulți dintre cei care ajung în Parcul Central, o astfel de întâlnire poate fi și prima apropiere de jazz sau de un artist pe care poate nu l-ar fi întâlnit altfel. Citeşte comunicatul integral AICI