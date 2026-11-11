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Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă

O problemă veche a Craiovei, legată de canalul colector de pe strada Râului, va fi rezolvată cu ajutorul fondurilor europene. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul care prevede casetarea canalului și construirea unei noi artere rutiere în zona de sud a orașului.
Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă
Raluca Anna Veleanu
11 nov. 2026, 14:59, Comunicate
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Investiția, implementată de Primăria municipiului Craiova, are o valoare totală de peste 39 de milioane de euro, din care aproximativ 22 de milioane de euro reprezintă finanțare nerambursabilă, prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă.

Ce lucrări vor fi realizate?

casetarea canalului colector pe o lungime de aproape 1,8 km;

– construirea unei străzi de peste 2,1 km, cu patru benzi de circulație și trei sensuri giratorii;

– amenajarea de trotuare, piste pentru biciclete și iluminat stradal;

– realizarea unui sistem pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Lucrările vizează zona cuprinsă între intersecția străzii Râului cu strada Popoveni și zona bulevardului Nicolae Romanescu – Aleea 2 Bechet.

Pentru craioveni, investiția înseamnă mai puține probleme în perioadele cu ploi abundente, o zonă mai curată și legături rutiere mai bune în sudul orașului. Proiectul va aduce o schimbare importantă, continuând eforturile de modernizare a infrastructurii locale.

Noutățile despre Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă, precum și informațiile destinate beneficiarilor referitoare la implementare, evaluare și contractare, se regăsesc pe pagina web dedicată programului: https://ptj2021-2027.adroltenia.ro/

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