Peste 39 de milioane de euro pentru modernizarea canalului colector de pe strada Râului din Craiova, prin Tranziție Justă

O problemă veche a Craiovei, legată de canalul colector de pe strada Râului, va fi rezolvată cu ajutorul fondurilor europene. A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul care prevede casetarea canalului și construirea unei noi artere rutiere în zona de sud a orașului.