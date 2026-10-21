Lucrările la pista velodromului din Craiova ar putea începe în primăvara lui 2027. Proiect de aproape 300 de milioane de lei

În paralel, federația a anunțat că pregătește documentația tehnică necesară preomologării pistei de către Uniunea Ciclistă Internațională (UCI).

Viitorul velodrom va face parte dintr-un complex sportiv multifuncțional construit pe amplasamentul fostului Stadion al Tineretului din Craiova. Arena va avea 5.700 de locuri pentru spectatori, inclusiv locuri VIP și spații destinate persoanelor cu dizabilități, precum și 710 locuri pentru reprezentanții mass-media, potrivit Federației Române de Ciclism.

Proiectul este conceput pentru a permite organizarea competițiilor de ciclism pe pistă la standarde internaționale. Federația este implicată în pregătirea documentației tehnice necesare verificării și omologării, un proces esențial pentru ca velodromul să poată găzdui competiții oficiale.

Finanțare europeană de aproape 220 de milioane de lei

Consiliul Județean Dolj a aprobat, la 7 octombrie, proiectul actualizat și cheltuielile aferente investiției. Potrivit hotărârii adoptate, valoarea totală este de 250,34 milioane de lei fără TVA, respectiv 299,12 milioane de lei cu TVA.

Din această sumă, finanțarea nerambursabilă prevăzută în documentația proiectului este de aproximativ 219,92 milioane de lei, cu TVA. Efortul financiar total al beneficiarului, județul Dolj, este estimat la 79,20 milioane de lei, inclusiv contribuția proprie și cheltuielile neeligibile. În suma respectivă sunt incluse și cheltuieli suportate și plătite începând cu 19 decembrie 2025.

Finanțarea europeană este solicitată prin Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027, în cadrul priorității care vizează atenuarea impactului socioeconomic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Dolj.

Un complex sportiv cu velodrom interior și pistă de atletism

Investiția nu se limitează la velodrom. Complexul va include și o pistă de atletism, suprafețe modulare pentru mai multe sporturi de sală și spații auxiliare pentru pregătirea sportivilor.

Potrivit proiectului prezentat de Consiliul Județean Dolj, conceptul actualizat prevede și măsuri pentru reducerea costurilor de funcționare, între care un sistem integrat de pompe de căldură pentru climatizare și apă caldă, precum și panouri fotovoltaice cu posibilitate de stocare a energiei.

Proiectul urmărește, de asemenea, să transforme complexul într-un spațiu destinat întregii comunități, prin programe sportive, educaționale și de incluziune socială.

Campionatele Naționale de pistă ar putea reveni în România în 2029

Federația Română de Ciclism își propune ca, după finalizarea construcției și obținerea omologărilor necesare, Campionatele Naționale de ciclism pe pistă să poată fi organizate din nou în România, în 2029.

În ultimii ani, competițiile naționale de pistă au fost organizate la Plovdiv, în Bulgaria, în absența unui velodrom acoperit disponibil în țară. Noua arenă din Craiova ar putea oferi sportivilor români condiții de antrenament și competiție la standarde internaționale, precum și posibilitatea organizării unor întreceri continentale și internaționale.

Anterior organizării campionatelor în Bulgaria, acestea se desfășurau pe velodromul clubului Dinamo din București. Velodromul Dinamo, construit în anii 1950, nu mai poate găzdui competiții oficiale de ciclism pe pistă din cauza degradării infrastructurii. Ultima ediție a Campionatelor Naționale desfășurate la București datează din 2016.