BEST ELECTRIC VAN 2026: Ford Transit Curier, KIA PV5 Cargo și Iveco Daily au câștigat titlurile la cele trei clase, după două zile de teste. BEST ELECTRIC PICKUP 2026 este : Toyota Hilux BEV

Competiția, organizată de AutoExpert Media în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și susținută de Arval Romania ca partener principal, a ajuns la a patra ediție, care a înregistrat un număr record de participanți.

Segmentul autoutilitarelor electrice se află într-o etapă de dezvoltare constantă, în toate segmentele, iar oferta producătorilor devine tot mai diversificată și adaptată cerințelor companiilor din România. Best Electric Van, singura competiție din România dedicată vehiculelor comerciale electrice ușoare (eLCV – Electric Light Commercial Vehicle), și-a desemnat recent câștigătorii.

De asemenea, ca urmare a apariției motorizării electrice și în segmentul pickup, organizatorii au demarat în acest an secțiunea Best Electric Pickup în cadrul acestui eveniment.

Ford Transit Curier, KIA PV5 Cargo și Iveco Daily au primit titlul de Best Electric Van 2026 în România, fiecare la categoria sa, în cadrul celei de-a IV-a ediții a evenimentului. Iar Toyota Hilux BEV a devenit Best Electric Pickup 2026 în România.

Înainte de desemnarea câștigătorilor, un juriu format din manageri de flotă cu experiență, veniți de la companii cu parc auto relevant, a testat fiecare model înscris în concurs, aplicând criterii obiective, inspirate din utilizarea zilnică.

Evenimentul din acest an a avut la start 14 modele participante, ceea ce reflectă varietatea, dinamica pieței locale și interesul producătorilor pentru introducerea noilor generații de vehicule comerciale electrice în România. Evenimentul, organizat de AutoExpert Media în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, susținut de Arval România ca partener principal, partener de încărcare Eldrive, s-a desfășurat în perioada 10–11 noiembrie, prima zi fiind rezervată testării în condiții reale de utilizare, iar a doua jurizării și acordării premiilor, în cadrul unei ceremonii găzduite de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Startul, de la sediul Arval, pe un traseu de 200 kilometri

Competiția a debutat pe 10 noiembrie, cu plecare de la sediul Arval Romania, partener principal al Best Electric Van încă de la prima ediție, din 2023. Probele au inclus deplasarea pe un traseu de aproximativ 200 de kilometri, în condiții de drum diferite, de la trafic urban la drum național și autostradă, având și o probă de încărcare a bateriilor.

În momentul jurizării, criteriile luate în considerare pentru acordarea notelor au fost dimensiunile, spațiul de încărcare și sarcina utilă, ușurința încărcării cu marfă, ergonomia pentru șofer, autonomia reală, consumul de energie, ușurința încărcării cu energie și prețul.

În afara celor trei mari câștigători ai Best Electric Van 2026, în cadrul evenimentului au mai fost acordate următoarele premii:

Premiul pentru eficiența consumului la clasa mică – Ford Transit Curier

Premiul pentru eficiența consumului la clasa medie – Cavan C1

Premiul pentru eficiența consumului la clasa mare – Iveco Daily

Premiul pentru eficiența consumului la categoria pickup – KGM Musso EV

Premiul special al juriului – Farizon Romania

„Autoutilitarele electrice răspund unei nevoi concrete: livrările și serviciile din zonele dens populate, acolo unde reducerea emisiilor și a poluării fonice are impact imediat. Susținem inițiativele care oferă companiilor informații obiective înainte de a investi într-o flotă, pentru că deciziile bine documentate sunt cele care se transformă în adoptare reală. Colaborarea dintre autorități și mediul privat rămâne esențială pentru dezvoltarea infrastructurii necesare”, a declarat Natalia Intotero, Ministru Mediului, Apelor și Pădurilor din România.

„Arval susține Best Electric Van încă de la prima ediție, iar după patru ani de testare în același format se vede clar cât a evoluat segmentul. Datele Barometrului Flotelor și Mobilității 2026, realizat de Arval Mobility Observatory arată că 74% dintre companiile din România care au vehicule comerciale ușoare menționează încărcarea printre constrângerile trecerii la electric. Pentru o companie care își electrifică flota comercială, diferența dintre modele nu se vede în fișa tehnică, ci în sarcina utilă rămasă după montarea bateriei, în consumul real pe traseu încărcat și în timpul efectiv de încărcare între două curse. Acestea sunt datele pe care le pune la dispoziție această competiție, iar la Arval le completăm cu soluții adaptate fiecărei companii, de la integrarea eLCV-urilor până la optimizarea costurilor de operare. Acest lucru reflectă angajamentul Arval de a-și sprijini clienții pe parcursul tranziției lor energetice, ajutându-i să facă electrificarea atât practică, cât și durabilă pentru afacerea lor ”, a precizat declară Roxana Lupescu, Director General Arval România.

„Am construit Best Electric Van în jurul unei alegeri simple: vehiculele sunt evaluate de oamenii care le folosesc. Managerii de flotă din juriu știu exact ce înseamnă o ușă laterală prost poziționată sau o sarcină utilă cu 200 de kilograme mai mică decât la varianta diesel. Rezultatele competiției reflectă acest tip de experiență, nu fișa tehnică”, a declarat Florin Micu, coordonatorul proiectului și CEO AutoExpert Media.

Segmentul vehiculelor comerciale electrice ușoare (eLCV) se află într-o etapă de dezvoltare, susținută de cerințele pentru livrări urbane cu emisii reduse, de reglementările privind accesul în zonele centrale și de apariția unor soluții financiare mai accesibile. Adoptarea acestor modele este vizibilă în special în domenii precum curierat, distribuție și utilități, unde companiile urmăresc optimizarea costurilor de operare și reducerea întreținerii, sprijinite de infrastructuri proprii de încărcare și, în unele cazuri, de soluții precum panouri fotovoltaice și stații rapide. Piața are potențial de creștere, pe măsură ce infrastructura și politicile de sprijin se dezvoltă.

Despre Arval:

Arval este un actor important în domeniul leasingului full-service de vehicule și un specialist în soluții de mobilitate, fondat în 1989. Arval este deținută în întregime de BNP Paribas și face parte din divizia Comercial și Servicii de Retail a Grupului. La 31 iulie 2026, Arval avea aproape 2,3 milioane de vehicule închiriate la nivel mondial. În fiecare zi, peste 10.000 de angajați Arval din 28 de țări lucrează cu pasiune pentru a respecta promisiunea Arval: să ofere soluții flexibile pentru călătorii mai fără probleme și mai sustenabile pentru clienți, de la mari grupuri corporative internaționale la companii mici și clienți individuali de retail. Arval este membru fondator al Alianței Globale Element-Arval. Flotele tuturor membrilor alianței însumează 5 milioane de vehicule în 54 de țări. Strategia de Responsabilitate Socială Corporativă a Arval a fost recunoscută prin obținerea medaliei EcoVadis Platinum pentru al doilea an consecutiv, fapt care o plasează în Top 1% al companiilor evaluate.

www.arval.com

Despre BNP Paribas:

Lider în servicii bancare și financiare în Europa, BNP Paribas operează în 64 de țări și are aproape 178.000 de angajați, incluzând peste 144.000 în Europa. Grupul deține poziții cheie în cele trei domenii principale de activitate: Comercial, Personal Banking și Servicii, pentru soluțiile bancare comerciale și de retail ale Grupului și pentru mai multe activități specializate, inclusiv BNP Paribas Personal Finance și Arval; Servicii de Investiții și Protecție, pentru soluții de economisire, investiții și protecție; și Corporate & Institutional Banking, dedicat clienților corporativi și instituționali. Bazându-se pe modelul său solid, diversificat și integrat, Grupul își ajută toți clienții (persoane fizice, asociații, antreprenori, IMM-uri, companii și clienți instituționali) să-și realizeze proiectele prin soluții care acoperă finanțarea, investițiile, economisirea și asigurarea de protecție. În Europa, BNP Paribas are patru piețe interne: Belgia, Franța, Italia și Luxemburg. În calitate de actor major în domeniul bancar internațional, Grupul deține platforme și linii de business de top în Europa, o prezență puternică în cele două Americi, precum și o afacere solidă și în creștere rapidă în Asia-Pacific. BNP Paribas a implementat o abordare de Responsabilitate Socială Corporativă în toate activitățile sale, ceea ce îi permite să contribuie la construirea unui viitor durabil, asigurând în același timp performanța și stabilitatea Grupului.

https://group.bnpparibas/en/