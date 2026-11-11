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Anunț public privind decizia etapei de încadrare / A.C. SUN ENERGY PRODUCTION SRL

„Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare”
Anunț public privind decizia etapei de încadrare / A.C. SUN ENERGY PRODUCTION SRL
Mediafax
11 nov. 2026, 13:09, Comunicate
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A.C. SUN ENERGY PRODUCTION SRL, titular al proiectului „Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire sistem de stocare (BESS), posturi de transformare, stație de transformare, împrejmuire, drumuri de acces și platforme betonate pentru instalația de stocare”, propus a fi amplasat în Comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, str. DJ 148, T60, P488/1, 488/2, nr. cadastral 25781, județul Prahova.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului ANMAP – DJM Prahova, din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet https://anmap.gov.ro,

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

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