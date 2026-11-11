Hisense susține noua generație de inovatori la Perpetuum 2026

Peste 20 de echipe de studenți au pus la încercare principiile ingineriei și propria imaginație, într-o competiție în care obiectele obișnuite s-au transformat în mecanisme spectaculoase.

Ce se întâmplă atunci când imaginația întâlnește ingineria? Răspunsul a venit de la studenții participanți la Perpetuum 2026, competiția care a transformat creativitatea, cunoștințele tehnice și spiritul de echipă într-un adevărat spectacol al invențiilor. Hisense, unul dintre brandurile globale de referință în domeniul electronicelor și electrocasnicelor, a susținut inițiativa dedicată tinerilor pasionați de tehnologie și inovație.

Organizat de Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, evenimentul a reunit peste 20 de echipe de studenți, care și-au demonstrat ingeniozitatea prin proiecte construite pe principiul mașinăriilor Rube Goldberg. Competiția a avut loc pe 7 noiembrie și a oferit participanților ocazia să transforme cunoștințele teoretice în soluții originale, cu rezultate pe cât de complexe, pe atât de surprinzătoare.

Când o idee simplă devine un mecanism spectaculos

La prima vedere, sarcina părea simplă: realizarea unei sarcini printr-o succesiune de reacții în lanț. Provocarea specială? Integrarea unei componente de iluminare RGB Hisense în mecanism, aceasta urmând să funcționeze ca sursă de lumină sau declanșator vizual într-o anumită etapă a reacției în lanț.

De la obiecte cotidiene la structuri ingenioase, studenții au construit mecanisme în care fiecare mișcare a declanșat următoarea etapă. Participanții au combinat principii de fizică, mecanică și inginerie cu soluții neconvenționale, demonstrând că tehnologia poate fi și distractivă, nu doar utilă.

Proiectele au fost evaluate în funcție de criterii precum ingeniozitatea, complexitatea mecanismelor și timpul de reacție. Dincolo de competiția propriu-zisă, evenimentul a pus în valoare capacitatea tinerilor de a colabora, de a experimenta și de a găsi soluții creative la probleme tehnice.

Hisense și creativitatea care inspiră progresul

Pentru Hisense, susținerea Perpetuum 2026 reflectă o viziune în care inovația începe cu oamenii, cu ideile lor și cu dorința de a descoperi noi posibilități.

Această abordare se regăsește și în dezvoltarea produselor Hisense, de la televizoarele cu tehnologii avansate de afișare până la electrocasnicele inteligente, concepute pentru a face viața de zi cu zi mai simplă și mai confortabilă. În spatele fiecărei inovații se află aceeași combinație de curiozitate, creativitate și expertiză tehnică pe care studenții au demonstrat-o la Perpetuum.

Prin implicarea în această inițiativă, Hisense își reafirmă interesul pentru proiectele care încurajează pasiunea pentru tehnologie și creează oportunități pentru tineri să își pună ideile în practică.

Perpetuum 2026 a demonstrat că inovația nu presupune întotdeauna tehnologii sofisticate sau resurse impresionante. Uneori, totul pornește de la câteva obiecte obișnuite, o idee neconvențională și dorința de a descoperi o soluție diferită. Pentru studenți, experiența a fost o oportunitate de a testa idei, de a învăța din încercări și de a descoperi cât de importantă este colaborarea pentru transformarea unui concept într-un proiect funcțional.

Prin energia și ingeniozitatea participanților, Perpetuum 2026 a adus în prim-plan o generație care privește tehnologia ca pe un spațiu infinit de posibilități.