Arval, parte a BNP Paribas, anunță schimbări în conducerea grupului: Annie Pin va prelua funcția de CEO din aprilie 2027

Annie Pin se va alătura echipei Arval în calitate de Senior Advisor al Directorului General (CEO) la 26 octombrie 2026 și va fi numită Director General (CEO) al Arval începând cu 1 aprilie 2027.

Aceasta îi va succeda lui Alain van Groenendael, care va deveni Președintele Consiliului de Administrație al Arval la 1 aprilie 2027.

Începând cu 1 aprilie 2027, Alain van Groenendael va deveni Președintele Consiliului de Administrație al Arval. Annie Pin, care se va alătura echipei Arval la 26 octombrie 2026 în calitate de Senior Advisor al Directorului General (CEO), va fi numită Director General (CEO) al Arval la 1 aprilie 2027.

În lunile următoare, Alain van Groenendael și Annie Pin vor colabora îndeaproape, interacționând cu echipele din cadrul Arval și Athlon și pregătind următoarea etapă de creștere a Arval. În calitate de CEO al Arval, Annie Pin va raporta lui Thierry Laborde, Chief Operating Officer al BNP Paribas, responsabil de Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).

„Alain a avut un rol esențial în consolidarea poziției Arval în sectorul mobilității. A unit echipele și a condus inițiativele strategice care au permis Arval să anticipeze și să adopte schimbările profunde care redefinesc mobilitatea. Odată cu recenta achiziție a Athlon, Arval începe un nou capitol al istoriei sale, devenind co-lider european în domeniul închirierii auto pe termen lung. Mă bucur că Annie va aduce o experiență de peste 20 de ani în poziții de conducere la nivel internațional, în domeniul mobilității și al serviciilor financiare – un atu extrem de valoros în contextul în care accelerăm următoarea etapă de dezvoltare a Arval.”

Thierry Laborde, Chief Operating Officer al BNP Paribas, responsabil de Commercial, Personal Banking & Services (CPBS).

Annie Pin și-a început cariera în 2004 în cadrul Inspecției Generale a Société Générale, înainte de a se alătura ALD Automotive, unde a ocupat mai multe funcții de conducere în regiunea nordică, printre care Director Regional de Risc și Managing Director pentru Norvegia. Ulterior, a devenit Group Chief Commercial Officer la Ayvens și membru al Comitetului Executiv, coordonând activitățile Comercial, Marketing și Comunicare, precum și prima linie de apărare (First Line of Defence – LOD1). A condus o organizație globală de peste 4.000 de profesioniști din peste 40 de țări, având totodată un rol esențial în transformarea și integrarea ALD și LeasePlan. De-a lungul carierei, Annie a contribuit la transformarea industriei auto și a mobilității, cu un accent deosebit pe electrificarea flotelor corporative și pe dezvoltarea soluțiilor de mobilitate ale viitorului. Este, de asemenea, co-fondatoare și membră a consiliului de administrație al Inspiring Women in Fleet (IWIF), organizație care promovează un echilibru de gen mai bun în industria flotelor. Annie a absolvit un program de master la Sciences Po Paris și deține un MBA al ESSEC Business School.

Alain van Groenendael este CEO al Arval din ianuarie 2019. Anterior, a deținut diverse funcții în cadrul BNP Paribas Personal Finance, precum cea de membru al Consiliului de Administrație și Director General Adjunct, din 2008, înainte de a deveni Președinte în 2015. În același an, s-a alăturat Comitetelor de Management ale diviziilor International Financial Services și Retail Banking din cadrul Grupului BNP Paribas. A avut un rol esențial în dezvoltarea internațională a grupului, prin încheierea de parteneriate strategice și prin accelerarea transformării digitale. A fost, de asemenea, Președinte al Eurofinas, federația europeană a asociațiilor de creditare, și Președinte al Opel Vauxhall Finance. A fost, totodată, Vicepreședinte al ASF (Asociația Franceză a Companiilor Financiare) și membru al Consiliului de Administrație al asociației „Les entreprises pour la Cité”.

Despre BNP Paribas:

Lider în servicii bancare și financiare în Europa, BNP Paribas operează în 64 de țări și are aproape 178.000 de angajați, incluzând peste 144.000 în Europa. Grupul deține poziții cheie în cele trei domenii principale de activitate: Comercial, Personal Banking și Servicii, pentru soluțiile bancare comerciale și de retail ale Grupului și pentru mai multe activități specializate, inclusiv BNP Paribas Personal Finance și Arval; Servicii de Investiții și Protecție, pentru soluții de economisire, investiții și protecție; și Corporate & Institutional Banking, dedicat clienților corporativi și instituționali. Bazându-se pe modelul său solid, diversificat și integrat, Grupul își ajută toți clienții (persoane fizice, asociații, antreprenori, IMM-uri, companii și clienți instituționali) să-și realizeze proiectele prin soluții care acoperă finanțarea, investițiile, economisirea și asigurarea de protecție. În Europa, BNP Paribas are patru piețe interne: Belgia, Franța, Italia și Luxemburg. În calitate de actor major în domeniul bancar internațional, Grupul deține platforme și linii de business de top în Europa, o prezență puternică în cele două Americi, precum și o afacere solidă și în creștere rapidă în Asia-Pacific. BNP Paribas a implementat o abordare de Responsabilitate Socială Corporativă în toate activitățile sale, ceea ce îi permite să contribuie la construirea unui viitor durabil, asigurând în același timp performanța și stabilitatea Grupului.

https://group.bnpparibas/en/

Despre Arval:

Arval este un actor important în domeniul leasingului full-service de vehicule și un specialist în soluții de mobilitate, fondat în 1989. Arval este deținută în întregime de BNP Paribas și face parte din divizia Comercial și Servicii de Retail a Grupului. La 31 iulie 2026, Arval avea aproape 2,3 milioane de vehicule închiriate la nivel mondial. În fiecare zi, peste 10.000 de angajați Arval din 28 de țări lucrează cu pasiune pentru a respecta promisiunea Arval: să ofere soluții flexibile pentru călătorii mai fără probleme și mai sustenabile pentru clienți, de la mari grupuri corporative internaționale la companii mici și clienți individuali de retail. Arval este membru fondator al Alianței Globale Element-Arval. Flotele tuturor membrilor alianței însumează peste 4,6 milioane de vehicule în 54 de țări. Strategia de Responsabilitate Socială Corporativă a Arval a fost recunoscută prin obținerea medaliei EcoVadis Platinum pentru al doilea an consecutiv, fapt care o plasează în Top 1% al companiilor evaluate.

www.arval.com