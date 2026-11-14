Răsturnare de situație în cursa pentru șefia Francofoniei. RD Congo ar putea trece de partea României și înclina balanța în favoarea lui Dacian Cioloș

Republica Democrată Congo a transmis, într-un comunicat al Ministerului de Externe, că, în urma consultărilor cu România, este pregătită să analizeze retragerea candidaturii Julianei Amato Lumumba și un demers comun în favoarea lui Dacian Cioloș.

RD Congo, dispusă să facă un pas înapoi în favoarea lui Cioloș

Potrivit comunicatului Ministerului de Externe congolez, anunțul a fost făcut în contextul celei de-a 48-a sesiuni a Conferinței ministeriale a Francofoniei, desfășurată la Phnom Penh, în Cambodgia.

„În urma consultărilor cu România, Republica Democrată Congo s-a declarat dispusă să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze și să analizeze un demers comun în favoarea domnului Dacian Cioloș, candidat propus de România”, precizează instituția.

Guvernul de la Kinshasa explică faptul că această deschidere urmărește apropierea pozițiilor statelor membre și identificarea unui candidat care să obțină un consens cât mai larg.

Autoritățile congoleze avertizează însă că gestul nu poate fi unilateral și că așteaptă din partea celorlalți candidați și a guvernelor care îi sprijină aceeași flexibilitate.

De ce ar putea fi decisiv anunțul pentru Dacian Cioloș

Până în acest moment, competiția pentru conducerea Francofoniei a fost dominată de două nume: actuala secretară generală, Louise Mushikiwabo, susținută de Rwanda, și Dacian Cioloș, candidatul României. Cei doi s-au detașat de ceilalți competitori.

Mediafax relata anterior, citând surse apropiate negocierilor, că șansele lui Dacian Cioloș de a obține conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei erau estimate la 50%-50%. O altă sursă familiarizată cu discuțiile diplomatice declara ulterior că negocierile continuau pe ultima sută de metri și că balanța înclina ușor în favoarea candidatului român, ale cărui șanse erau evaluate la puțin peste 50%.

Anunțul Republicii Democrate Congo ar putea modifica și mai mult raportul de forțe, în condițiile în care o eventuală retragere a Julianei Amato Lumumba și susținerea lui Cioloș ar putea atrage și alte voturi din partea statelor africane

Importanța gestului este cu atât mai mare cu cât RD Congo reprezintă unul dintre cele mai importante state ale spațiului francofon african și are o influență diplomatică semnificativă în regiune.

Rivala lui Cioloș

Principala rivală a lui Dacian Cioloș este Louise Mushikiwabo, actualul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, care candidează pentru un al treilea mandat.

Louise Mushikiwabo, în vârstă de 64 de ani, este actualul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei și una dintre cele mai influente personalități ale diplomației rwandeze.

Înainte de a prelua conducerea organizației, Mushikiwabo a fost ministru de Externe al Rwandei între 2009 și 2018. Este considerată o apropiată a președintelui rwandez Paul Kagame, unul dintre cei mai longevivi lideri africani.

La alegerile din 2018, candidatura sa a beneficiat inclusiv de susținerea publică a președintelui francez Emmanuel Macron, într-o perioadă de apropiere diplomatică între Paris și Kigali.

Rivalitatea dintre Rwanda și RD Congo, în centrul negocierilor

Alegerile pentru conducerea Francofoniei sunt marcate de tensiunile dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, două state implicate într-un conflict diplomatic și de securitate legat de situația din estul teritoriului congolez.

Kinshasa acuză Kigali că sprijină gruparea rebelă M23, acuzație respinsă de Rwanda.

Autoritățile congoleze au amenințat anterior că ar putea părăsi Organizația Internațională a Francofoniei dacă Louise Mushikiwabo va obține un nou mandat.

Candidatura lui Dacian Cioloș este prezentată, potrivit unor surse Mediafax, ca o posibilă soluție de compromis, care ar permite evitarea unei confruntări directe între cele două state africane.

Fostul premier român a insistat asupra acestei idei și înaintea summitului din Cambodgia.

„Consider că atât candidatura mea, cât și programul meu pot constitui baza unui compromis”, a declarat Cioloș într-o conferință de presă susținută la Paris.

El a avertizat că organizația riscă să se confrunte cu o ruptură internă și a subliniat necesitatea păstrării unității Francofoniei.

Franța încearcă să obțină o soluție de compromis

Negocierile se desfășoară și pe fondul unor demersuri diplomatice ale Franței, unul dintre cele mai influente state ale organizației.

Potrivit informațiilor publicate de Jeune Afrique și preluate de presa africană, președintele Emmanuel Macron i-ar fi cerut omologului său rwandez, Paul Kagame, să accepte retragerea candidaturii lui Louise Mushikiwabo, pentru a permite identificarea unei soluții consensuale.

Scenariul discutat ar presupune retragerea candidatelor din Rwanda, RD Congo și Mauritania, astfel încât Dacian Cioloș să rămână candidatul în jurul căruia să se formeze un consens.

România își intensifică ofensiva diplomatică. Nicușor Dan merge la summit

Bucureștiul a susținut candidatura lui Dacian Cioloș printr-o campanie diplomatică în rândul statelor membre, în încercarea de a construi o majoritate sau, preferabil, un consens în jurul fostului premier și comisar european.

Miza alegerilor este atât de importantă pentru București încât președintele Nicușor Dan a decis să participe personal la Summitul Francofoniei de la Phnom Penh, în Cambodgia, unde se va lua decizia privind viitorul secretar general al organizației.

Candidatura lui Cioloș beneficiază și de sprijinul Republicii Moldova, anunțat public de autoritățile de la Chișinău.

Decizia finală, luni. Patru candidați în cursă

Alegerea noului secretar general al Francofoniei este programată pentru luni, 16 noiembrie, în cadrul unei reuniuni cu ușile închise.

Cei patru candidați sunt Dacian Cioloș, din România, Louise Mushikiwabo, din Rwanda, Juliana Amato Lumumba, din Republica Democrată Congo, și Coumba Ba, din Mauritania.

Potrivit regulilor organizației, desemnarea secretarului general se face, în mod tradițional, prin consens. În absența unui acord între statele membre, se poate recurge la vot.

La alegere participă reprezentanții celor 53 de state și guverne membre cu drepturi depline ale OIF.

Noul secretar general va conduce organizația în perioada 2027-2030.

COMUNICATUL RD CONGO

Republica Democrată Congo face apel la unitate în jurul unei candidaturi comune pentru viitorul Francofoniei

„Cu ocazia celei de-a 48-a sesiuni a Conferinței ministeriale a Francofoniei, Republica Democrată Congo și-a exprimat disponibilitatea de a lua în considerare retragerea candidaturii doamnei Juliana Amato Lumumba pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în vederea favorizării apariției unui consens în jurul unei candidaturi capabile să unească statele membre.

Guvernul Republicii dorește să salute angajamentul doamnei Juliana Amato Lumumba, precum și calitatea candidaturii sale, care a promovat o viziune ambițioasă pentru reînnoirea OIF. Disponibilitatea RD Congo de a lua în considerare retragerea acestei candidaturi nu reprezintă în niciun fel o punere sub semnul întrebării a profilului, competențelor sau contribuției sale la acest demers.

În fața tensiunilor apărute în cursul actualului proces de desemnare, RD Congo a ales să acționeze într-un spirit de responsabilitate și de detensionare. Fiind cel mai mare spațiu francofon din lume din punct de vedere demografic, țara rămâne profund atașată unei Francofonii solidare, fidele Cartei sale, valorilor și aspirațiilor populațiilor pe care le deservește. Acest demers reflectă voința sa de a contribui activ la depășirea divergențelor și la identificarea unei soluții consensuale, în interesul superior al Organizației.

RD Congo reamintește că desemnarea secretarului general al OIF s-a bazat, în mod tradițional, pe căutarea unui consens între statele și guvernele membre. Menținerea coeziunii Organizației impune astăzi acordarea priorității unei personalități capabile să unească, să răspundă provocărilor cu care se confruntă OIF și să îi consolideze capacitatea de acțiune.

În urma consultărilor cu România, RD Congo s-a declarat dispusă să ia în considerare retragerea candidaturii congoleze și să analizeze un demers comun în favoarea domnului Dacian Cioloș, candidat propus de România. Această deschidere se înscrie într-o dinamică de apropiere a pozițiilor și urmărește crearea condițiilor pentru obținerea unui consens cât mai larg posibil între statele și guvernele membre.

Republica Democrată Congo subliniază însă că acest demers de deschidere nu poate fi unilateral. El se bazează pe așteptarea legitimă ca ceilalți candidați și statele care îi susțin să dea dovadă de același spirit de responsabilitate, flexibilitate și deschidere către compromis, pentru a permite apariția unei candidaturi cu adevărat consensuale.

Disponibilitatea exprimată de RD Congo de a lua în considerare retragerea candidaturii sale reprezintă astfel un apel la reciprocitate, indispensabilă pentru reușita acestui demers colectiv”.