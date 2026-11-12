SURSE Ce șanse are Dacian Cioloș să preia conducerea Francofoniei. Negocieri pe ultima sută de metri. Calculele din culise și principala rivală a fostului premier

România încearcă să obțină, pentru prima dată, conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, o structură care reunește 90 de state și guverne de pe cinci continente și care reprezintă un important instrument de cooperare politică, diplomatică, economică și culturală.

Potrivit informațiilor obținute de Mediafax din surse apropiate negocierilor diplomatice, candidatura lui Dacian Cioloș are șanse reale de succes, însă competiția este departe de a fi tranșată.

O primă evaluare, provenită din surse la nivel înalt, indică șanse de aproximativ 50-50 pentru reprezentantul României. Ulterior, o altă sursă familiarizată cu negocierile a transmis că discuțiile se poartă în continuare, pe ultima sută de metri, și că, în opinia sa, șansele fostului premier sunt ușor peste 50%.

O altă persoană familiarizată cu mecanismele interne ale organizației a precizat pentru Mediafax că propunerile și intervențiile lui Cioloș au fost apreciate de statele africane, însă principala obiecție ridicată față de candidatura sa este faptul că nu provine de pe continentul de la sud de Mediterana.

Fostul premier a respins. în mai multe interviuri, ideea că originea geografică ar trebui să fie decisivă și a subliniat că Francofonia este o organizație internațională, nu una regională.

Într-un interviu acordat recent, Cioloș a explicat că România are avantajul de a nu fi avut un trecut colonial, spre deosebire de alte state europene.

Luni se decide cine va conduce Francofonia în următorii patru ani

Alegerea viitorului secretar general va avea loc pe 16 noiembrie, la Phnom Penh, capitala Cambodgiei, în cadrul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei, programat pentru 15-16 noiembrie.

Funcția este atribuită pentru un mandat de patru ani, următorul secretar general urmând să conducă organizația în perioada 2027-2030.

Decizia aparține reprezentanților celor 53 de state și guverne cu statut de membru cu drepturi depline.

Potrivit regulilor organizației, se încearcă mai întâi desemnarea unui candidat prin consens. În cazul în care nu se ajunge la un acord, procedura permite organizarea unui vot cu majoritate simplă.

În total, patru candidați se află în competiție: Dacian Cioloș, din partea României, Louise Mushikiwabo, din Rwanda, Juliana Lumumba, din Republica Democrată Congo, și Coumba Ba, din Mauritania.

Cine este Louise Mushikiwabo, principala contracandidată a lui Dacian Cioloș

Principala rivală a lui Dacian Cioloș este Louise Mushikiwabo, actualul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei, care candidează pentru un al treilea mandat.

Louise Mushikiwabo, în vârstă de 64 de ani, este actualul secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei și una dintre cele mai influente personalități ale diplomației rwandeze.

Înainte de a prelua conducerea organizației, Mushikiwabo a fost ministru de Externe al Rwandei între 2009 și 2018. Este considerată o apropiată a președintelui rwandez Paul Kagame, unul dintre cei mai longevivi lideri africani.

La alegerile din 2018, candidatura sa a beneficiat inclusiv de susținerea publică a președintelui francez Emmanuel Macron, într-o perioadă de apropiere diplomatică între Paris și Kigali.

De această dată, situația este diferită. Potrivit AFP, Franța și Canada, principalii contributori la bugetul Francofoniei, cu aproximativ 36%, respectiv 25%, nu și-au anunțat public preferințele înaintea alegerilor.

Controversele care însoțesc candidatura actualei șefe a Francofoniei

Unul dintre cele mai sensibile subiecte ale alegerilor este conflictul diplomatic dintre Rwanda și Republica Democrată Congo, două state care susțin candidate diferite.

Republica Democrată Congo o propune pe Juliana Lumumba, fiica lui Patrice Lumumba, unul dintre simbolurile independenței congoleze.

Autoritățile de la Kinshasa acuză Rwanda că sprijină gruparea rebelă M23, implicată în conflictul armat din estul Republicii Democrate Congo.

Potrivit AFP, surse concordante au relatat că autoritățile congoleze au amenințat inclusiv cu retragerea din Organizația Internațională a Francofoniei în eventualitatea realegerii lui Louise Mushikiwabo.

Actuala șefă a organizației se confruntă și cu acuzații privind modul în care a condus instituția. Criticii săi susțin că ar fi transformat Francofonia într-un instrument de influență al guvernului rwandez și că ar fi impus un stil de conducere excesiv de centralizat.

Purtătoarea sa de cuvânt, Oria Vande Weghe, a respins acuzațiile, susținând că acestea nu reflectă activitatea secretarului general, care a acționat în interesul tuturor statelor membre.

Ce este Organizația Internațională a Francofoniei și de ce contează funcția

Organizația Internațională a Francofoniei, cu sediul la Paris, reunește 90 de state și guverne: 53 de membri cu drepturi depline, cinci membri asociați și 32 de observatori.

Deși promovarea limbii franceze reprezintă una dintre misiunile sale principale, organizația are și un rol diplomatic și politic, implicându-se în promovarea democrației, educației, cooperării economice și stabilității internaționale.

Secretarul general este principalul reprezentant al organizației, coordonează activitatea acesteia și asigură legătura dintre instituțiile Francofoniei și statele membre.

Pentru România, obținerea funcției ar însemna o creștere a vizibilității diplomatice în special în Africa și Asia, regiuni în care Bucureștiul încearcă să își dezvolte relațiile politice și economice.

România este în prezent al șaptelea contributor la bugetul Francofoniei.

Dacian Cioloș, candidatul oficial al României

Candidatura fostului premier a fost anunțată de președintele Nicușor Dan în martie 2026 și depusă oficial de România la 15 aprilie.

Dacian Cioloș este în prezent consilier prezidențial și a ocupat anterior funcțiile de prim-ministru al României, comisar european pentru Agricultură și președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European.

În campania pentru conducerea Francofoniei, acesta a pledat pentru reformarea organizației, sporirea transparenței și consolidarea cooperării dintre statele membre.

Cioloș a propus inclusiv introducerea unei limite formale de două mandate pentru secretarul general, în contextul în care actuala deținătoare a funcției candidează pentru a treia oară.

Într-un interviu acordat HotNews la începutul lunii noiembrie, fostul premier a explicat că miza candidaturii sale este și extinderea prezenței diplomatice a României în regiuni în care țara noastră are o reprezentare limitată.

Bucureștiul a desfășurat, începând din martie 2026, o campanie internațională pentru obținerea sprijinului necesar alegerii.

Campania a fost coordonată prin Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe și a inclus contacte politico-diplomatice la nivel înalt cu reprezentanții statelor membre, precum și acțiuni de promovare a candidaturii în țările francofone. În septembrie în vizita de la ONU, președintele Nicușor Dan a purtat mai multe întrevederi cu lideri din Africa unde a fost abordată și candidatura lui Dacian Cioloș.