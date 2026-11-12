O membră CNA îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul jurnalistului interzis la Cotroceni și acuză presa de agresivitate. Alți membri avertizează asupra unui precedent periculos

Discuțiile au avut loc miercuri, 11 noiembrie, în ședința CNA, la o zi după ce Nicușor Dan i-a transmis public jurnalistului Ovidiu Vanghele că nu va mai putea participa la conferințele sale de presă pe durata mandatului prezidențial.

Monica Gubernat îi ia apărarea președintelui: „Foarte multă agresivitate”

Monica Gubernat, membră a CNA, a criticat atmosfera de la conferința de presă susținută marți seară de Nicușor Dan, susținând că agresivitatea și injuriile nu trebuie confundate cu exercitarea libertății de exprimare.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a declarat Monica Gubernat, citată de Paginademedia.ro.

Intervenția sa a venit în contextul criticilor formulate de alți membri ai CNA la adresa deciziei președintelui de a restricționa accesul jurnalistului.

Dorina Rusu avertizează asupra unui precedent periculos

De cealaltă parte, Dorina Rusu a susținut că un jurnalist nu ar trebui exclus de la conferințele unei instituții publice pentru opiniile exprimate pe o rețea de socializare, chiar dacă acestea sunt ofensatoare.

„Să dai afară un jurnalist pentru că te-a insultat pe Facebook, mi se pare periculos. Noi suntem aici ca să apărăm libertatea de exprimare, indiferent că ne plac sau nu ne plac jurnaliştii care sunt implicaţi în chestiuni de tipul ăsta”, a declarat Dorina Rusu.

Membra CNA a subliniat că Ovidiu Vanghele nu a perturbat desfășurarea conferinței de presă și că eventualele nemulțumiri ale președintelui față de limbajul folosit de acesta puteau fi discutate separat.

„Mie mi se pare că este un precedent periculos”, a avertizat Rusu.

Aceasta a amintit că Palatul Cotroceni reprezintă sediul unei instituții publice, iar participarea jurnaliștilor la evenimentele organizate acolo nu ar trebui condiționată de opiniile favorabile sau nefavorabile exprimate despre șeful statului.

Georgică Severin invocă Legea 544 și cere același standard pentru toți politicienii

O poziție critică față de măsura anunțată de Nicușor Dan a avut și Georgică Severin, membru al CNA.

Acesta a invocat Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, subliniind că restricționarea accesului unui jurnalist la evenimentele unei instituții trebuie justificată prin motive serioase.

„Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să existe motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul”, a declarat Severin.

El a cerut ca situația să fie evaluată după aceleași criterii care ar fi fost aplicate dacă un lider de partid ar fi exclus un jurnalist de la o conferință de presă.

Ce prevede legea în cazul retragerii acreditării unui jurnalist

Articolul 18 din Legea 544/2001 prevede că autoritățile publice au obligația de a acorda acreditări jurnaliștilor fără discriminare.

Mai mult, alineatul 3 stabilește că acreditarea poate fi refuzată sau retrasă numai pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității instituției și care nu au legătură cu opiniile exprimate în presă de jurnalistul respectiv.

Legea prevede și obligația comunicării în scris a refuzului sau retragerii acreditării.

În cazul Ovidiu Vanghele, o problemă rămasă neclarificată este dacă decizia anunțată de Nicușor Dan reprezintă o retragere formală a acreditării sau o interdicție privind participarea la conferințele sale de presă.

Membrul CNA Lucian Dindirică a cerut clarificări în această privință, arătând că nu este limpede dacă restricția privește toate evenimentele Administrației Prezidențiale sau exclusiv conferințele susținute de șeful statului.

Cum a izbucnit scandalul. Nicușor Dan: „Nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”

Controversa a început marți seară, 10 noiembrie, la finalul conferinței de presă susținute de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Ovidiu Vanghele, jurnalist al Centrului de Investigații Media, i-a adresat președintelui o întrebare referitoare la un vot exprimat de procurorul general Cristina Chiriac în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu o posibilă sesizare a Inspecției Judiciare.

Șeful statului i-a comunicat că dispusese deja ca jurnalistul să nu mai fie primit la conferințele sale de presă, invocând injuriile pe care acesta i le-ar fi adresat anterior.

„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea”, a afirmat președintele, precizând că jurnalistul nu va mai participa la conferințele sale în actualul mandat.

Ulterior, Ovidiu Vanghele a declarat că principala sa nemulțumire este faptul că nu a primit un răspuns la întrebarea adresată președintelui. El a recunoscut că a fost surprins de reacția șefului statului și că ar fi trebuit să insiste pentru a obține un răspuns.

CNA nu a adoptat nicio măsură. Precedentul din 2019

În ciuda opiniilor divergente, Consiliul Național al Audiovizualului nu a anunțat nicio măsură în cazul Ovidiu Vanghele.

Potrivit Paginademedia.ro, după schimbul de replici, membrii CNA au continuat discuțiile fără microfoane, iar subiectul nu a mai fost reluat în partea publică a ședinței.