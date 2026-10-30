Novaya Gazeta, una dintre cele mai importante publicații independente din Rusia, își închide redacția după 30 de ani / Cofondatorul Dmitri Muratov: „Ne-au ucis”

Jurnaliștii de la Novaya Gazeta sunt evacuați din sediul în care au lucrat timp de 30 de ani.

Sabotată sistematic de regimul de la Kremlin, publicația se confrunta, în ultima vreme, cu mari lipsuri financiare. Mai mult, nici măcar donațiile de la cititori nu mai intrau în conturi pentru că băncile au refuzat tranzacțiile.

„Au ales să ne sugrume”

Dmitri Muratov, jurnalist și cofondator al publicației, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021, a descris situația drept o încercare de distrugere a ziarului.

„Există diferite moduri de a comite o crimă. Ei au ales să ne sugrume”, a declarat Muratov pentru BBC.

Iar modurile de a șterge de pe fața pământului o publicație incomodă sunt diverse. MUratov enumeră doar restrângerea activității prin blocarea site-urilor, interzicerea ediției tipărite, retragerea licenței media și desemnarea mai multor jurnaliști drept „agenți străini”.

„Acum nu mai putem câștiga bani. Băncile refuză să accepte donațiile cititorilor noștri. În țara noastră au loc represiuni politice. Acestea au ajuns și la noi”, spune Muratov.

Șase jurnaliști ai publicației au fost uciși

Novaya Gazeta și-a construit reputația prin investigații despre corupție, încălcări ale drepturilor omului și abuzuri comise de oficiali ruși.

O activitate, însă, care a costat-o scump: șase dintre jurnaliștii săi au fost uciși pentru ceea ce redacția descrie drept îndeplinirea datoriei profesionale și civice.

Printre aceștia se numără Anna Politkovskaia, jurnalista împușcată mortal în scara blocului în care locuia, în urmă cu 20 de ani.

Ea publicase numeroase investigații despre războaiele din Cecenia și abuzurile comise de autoritățile ruse.

Biroul în care lucra Politkovskaia fusese păstrat ca un mic muzeu în memoria sa, cu toate obiectele intacte.

După ordinul de evacuare a redacției, cele mai multe dintre acestea au fost deja scoase. Au rămas biroul jurnalistei și un portret al acesteia.

Presiuni tot mai mari asupra presei independente din Rusia

Presiunile asupra Novaya Gazeta s-au intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Kremlinul a adoptat legi care pedepsesc criticile la adresa războiului și a autorităților, iar mai multe publicații independente au fost nevoite să-și suspende activitatea sau să plece din țară.

La începutul acestui an, poliția a efectuat o percheziție la sediul Novaya Gazeta. Oleg Roldughin, jurnalist de investigație cu experiență, a fost arestat și pus sub acuzare pentru „acces ilegal la informații informatice”.

Recent, și actualul redactor-șef, Serghei Sokolov, a fost audiat de poliție, iar locuința sa a fost percheziționată.

Deși publicația a continuat să funcționeze într-o formă redusă, după blocarea site-urilor cititorii au apelat la rețele VPN pentru a-i accesa conținutul.

Retragerea licenței media și restricțiile financiare au afectat însă grav activitatea redacției.

Într-un mesaj publicat pe site, Novaya Gazeta își anunță, practic, propriul sfârșit, pentru care acuză direct autoritățile ruse și serviciile speciale.

„Ne-au ucis. Ziarul nu mai există. Autoritățile ruse și serviciile speciale ruse ne-au forțat să ne oprim activitatea”, se arată în text.