„Nu ești șef pe plantație! Jurnaliștii nu trebuie să-ți pupe inelul”. Elena Lasconi, atac la Nicușor Dan după scandalul de la Cotroceni

„Bine ați venit în România «onestă»!”, își începe Elena Lasconi mesajul, într-o aluzie la discursul politic al lui Nicușor Dan și la promisiunile sale din campanie privind transparența și buna guvernare.

Fosta candidată la Președinția României susține că orgoliile personale nu au ce căuta în politică și administrație și că persoanele care ocupă funcții publice trebuie să accepte inclusiv întrebările incomode ale jurnaliștilor.

„Orgoliile și umflatul în pene nu își au locul în politică și administrație. De mai bine de șase ani, de când am ales acest drum pentru a schimba în bine orașul pe care îl iubesc, s-au scris multe despre mine. Printre ele și minciuni, atacuri și jigniri. Niciodată nu am ripostat, pe motiv că «cine are ochi să vadă, vede»”, afirmă Lasconi.

Aceasta explică faptul că experiența sa în administrație și politică a determinat-o să considere că respectarea libertății de exprimare trebuie să primeze în fața sensibilităților personale.

„Fac această introducere pentru că am înțeles în ce m-am băgat, iar libertatea de exprimare, democrația sunt mult mai importante decât orgoliul personal”, continuă ea.

Elena Lasconi: „Nu ești șef pe plantație”

În mesajul său, Elena Lasconi le transmite un avertisment celor care ocupă funcții de conducere în stat, subliniind că mandatul primit de la cetățeni nu le oferă dreptul de a trata instituțiile publice ca pe proprietăți personale.

„Toate funcțiile sunt vremelnice. Fie că ești ales primar sau președinte, NU ești șef pe plantație. Dacă nu ai înțeles că votul oamenilor vine cu încrederea lor și cu responsabilitatea ta, mai bine pleacă acasă”, scrie Lasconi.

Fosta candidată la prezidențiale insistă că jurnaliștii nu au obligația de a-i simpatiza pe politicieni și nici de a le adresa exclusiv întrebări convenabile.

„Cetățenii, jurnaliștii NU trebuie să-ți pupe inelul, ci tu, alesul lor ești obligat de funcția pe care ți-au oferit-o, să asculți și să lucrezi pentru binele lor și al acestei țări”, afirmă ea.

Lasconi admite că presa poate comite greșeli sau excese, însă consideră că acestea nu justifică limitarea dreptului jurnaliștilor de a pune întrebări.

„Nu te obligă nimeni să-ți placă toți jurnaliștii și nici să fii de acord cu tot ce scriu sau te întreabă. Presa are, la rândul ei, greșelile și excesele ei”, precizează aceasta.

„Instituțiile publice nu sunt proprietatea nimănui”

Elena Lasconi atrage atenția că respectul pentru democrație nu trebuie confundat cu respectul pentru persoana care ocupă temporar o funcție publică.

„Însă e dureros să ajungem să confundăm respectul pentru libertatea de exprimare și democrație cu simpatia față de cei care dețin, vremelnic, puterea”, susține ea.

„Nu trebuie să simpatizez un jurnalist ca să-i apăr dreptul de a pune întrebări. Așa cum nu trebuie să antipatizez un politician ca să-mi doresc să răspundă la ele”, adaugă Lasconi.

„Instituțiile publice nu sunt proprietatea nimănui, iar libertatea presei nu ar trebui să depindă de cât de confortabile sunt întrebările. Democrația se apără și atunci când nu ne convine. Mai ales atunci”, conchide Elena Lasconi.

Scandalul de la Cotroceni: Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele sale

La finalul conferinței de ieri, jurnalistul de investigație Ovidiu Vanghele, de la Centrul de Investigații Media, i-a adresat șefului statului o întrebare privind activitatea procurorului general Cristina Chiriac și un vot exprimat de aceasta în Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

Nicușor Dan i-a comunicat jurnalistului că a dispus ca acesta să nu mai fie primit la conferințele de presă organizate la Cotroceni, invocând injuriile pe care Vanghele i le-ar fi adresat anterior.

„Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă, la Palatul Cotroceni, în acest mandat”, i-a transmis președintele.

Nicușor Dan a precizat că decizia fusese deja comunicată colaboratorilor săi, însă aceștia nu o aplicaseră.

„Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea”, a spus șeful statului, adăugând că jurnalistul nu va mai putea participa la conferințele sale pe durata mandatului prezidențial.

Ulterior, Ovidiu Vanghele a declarat că principalul său regret este că nu a obținut un răspuns la întrebarea adresată președintelui.

„Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea”, a transmis jurnalistul.