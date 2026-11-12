Peste 1.700 de burse pentru tinerii africani, în 26 de universități din România | Programul începe în 2027

Universitățile din România vor pune la dispoziția tinerilor din statele africane până la 1.709 burse de studiu, pentru programe de licență, masterat și doctorat, începând cu anul universitar 2027-2028.

Inițiativa este rezultatul unui parteneriat între Consiliul Național al Rectorilor din România și Comisia Uniunii Africane, a anunțat Dacian Cioloș, candidatul României la funcția de secretar general al Francofoniei.

Programul de mobilitate academică va implica 26 de universități românești și urmărește să ofere tinerilor africani acces la pregătire în domenii precum știința și tehnologia, agricultura, medicina, schimbările climatice și tranzițiile ecologică și digitală.

„Viitorul se constriește pe oportunități concrete”

Bursele vor fi finanțate din veniturile proprii ale universităților participante.

Dacian Cioloș a făcut anunțul la Paris, în cadrul unei conferințe de presă organizate înaintea Summitului Francofoniei de la Phnom Penh, programat în 15 și 16 noiembrie.

El a precizat că parteneriatul a pornit de la discuțiile purtate în prima parte a acestui an cu reprezentanții Uniunii Africane.

„Viitorul Francofoniei se construiește prin oportunitățile concrete pe care le oferim tinerilor. Am susținut, încă de la începutul candidaturii mele, că trebuie să apropiem educația și formarea profesională de nevoile economiilor și de piața muncii”, a declarat Dacian Cioloș.

Acesta a apreciat că noul program reprezintă un exemplu de colaborare care transformă dialogul politic în proiecte concrete și le oferă tinerilor șanse de pregătire profesională.

Cioloș a mulțumit Consiliului Național al Rectorilor și universităților participante pentru implicarea în inițiativă.

Cum vor fi selectați beneficiarii burselor

Selecția candidaților va avea loc în două etape. Comisia Uniunii Africane va organiza preselecția, iar universitățile românești vor face selecția finală.

Programul urmărește o reprezentare geografică echilibrată a statelor membre ale Uniunii Africane, precum și egalitatea de șanse între femei și bărbați.

Inițiativa completează programele de burse finanțate deja de statul român pentru studenții străini și se înscrie în obiectivele Strategiei naționale „România-Africa: Parteneriat pentru viitor prin pace, dezvoltare și educație”.

Valabilitate de cinci ani

În paralel, Consiliul Național al Rectorilor va pune la dispoziție alte 100 de burse pentru tineri din state francofone din Asia de Sud-Est, Caraibe și Oceania.

În acest proiect vor fi implicate Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Programul România-Uniunea Africană va fi pus în aplicare în baza unui memorandum de înțelegere între Consiliul Național al Rectorilor și Comisia Uniunii Africane.

Documentul va avea o durată inițială de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire.