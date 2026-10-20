Bursele de criptomonede părăsesc Rusia după restricțiile impuse de Kremlin

Compania MEXC a anunțat că va înceta să mai ofere servicii utilizatorilor din Rusia și Belarus. Bursa de criptomonede a explicat că decizia a fost luată din cauza cerințelor autorităților de reglementare. Anterior, bursa Bitget a impus restricții pentru utilizatorii din Rusia și Belarus, solicitându-le să își închidă pozițiile și să își retragă activele până la data de 21 octombrie.
În Rusia, va fi interzisă tranzacționarea criptomonedelor. Potrivit NEXTA, începând cu 1 iulie 2027, în Federația Rusă vor fi interzise tranzacțiile directe cu criptomonede între persoane fizice. Informația a fost comunicată de Banca Centrală.
De asemenea, Banca Centrală a interzis transferul de criptomonede către propriile portofele „reci”, care permit stocarea activelor fără intermediari. Principalul obiectiv al noilor reguli este de a plasa piața criptomonedelor sub controlul statului.
Presiunea sancțiunilor economice occidentale a forțat Moscova să transforme activele digitale într-un instrument vital pentru supraviețuirea financiară și finanțarea comerțului internațional. Rusia folosește frecvent criptomonedele în comerțul extern pentru a deconta importurile și exporturile, ocolind rețeaua bancară globală SWIFT.
Rețelele crypto folosite de Moscova au devenit ținte majore pentru Occident. Recent, Regatul Unit a impus sancțiuni dure împotriva burselor de criptomonede și platformelor de plăți conectate la rețeaua rusească A7.