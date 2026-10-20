Bursele de criptomonede părăsesc Rusia după restricțiile impuse de Kremlin

Compania MEXC a anunțat că va înceta să mai ofere servicii utilizatorilor din Rusia și Belarus. Bursa de criptomonede a explicat că decizia a fost luată din cauza cerințelor autorităților de reglementare. Anterior, bursa Bitget a impus restricții pentru utilizatorii din Rusia și Belarus, solicitându-le să își închidă pozițiile și să își retragă activele până la data de 21 octombrie.

Cea mai mare țară din lume interzice tranzacțiile cu criptomonede

În Rusia, va fi interzisă tranzacționarea criptomonedelor. Potrivit NEXTA, începând cu 1 iulie 2027, în Federația Rusă vor fi interzise tranzacțiile directe cu criptomonede între persoane fizice. Informația a fost comunicată de Banca Centrală.

De asemenea, Banca Centrală a interzis transferul de criptomonede către propriile portofele „reci”, care permit stocarea activelor fără intermediari. Principalul obiectiv al noilor reguli este de a plasa piața criptomonedelor sub controlul statului.

Presiunea sancțiunilor economice occidentale a forțat Moscova să transforme activele digitale într-un instrument vital pentru supraviețuirea financiară și finanțarea comerțului internațional. Rusia folosește frecvent criptomonedele în comerțul extern pentru a deconta importurile și exporturile, ocolind rețeaua bancară globală SWIFT.

Rețelele crypto folosite de Moscova au devenit ținte majore pentru Occident. Recent, Regatul Unit a impus sancțiuni dure împotriva burselor de criptomonede și platformelor de plăți conectate la rețeaua rusească A7.