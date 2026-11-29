Luna trecută, potrivit oficialilor americani, hackerii din Coreea de Nord au dat cea mai mare lovitură a lor: au furat de la Binance, cea mai mare platformă de criptomonede din lume, active de peste 6 miliarde de dolari, scrie CNN.

Cu acest atac, suma totală furată de Phenian ar ajunge la 13 miliarde de dolari. Regimul neagă orice implicare.

Analiștii spun că din aceste furturi Kim Jong Un își finanțează programul nuclear, în ciuda sancțiunilor internaționale.

Elevi aleși de mici

Sistemul a început în anii ’80, când Kim Il Sung a înființat la Phenian o școală pentru elevi supradotați, cu științe exacte și limbi străine. În fiecare an, cei mai buni 100 de elevi la informatică erau trimiși la universități militare, iar elitele lor ajungeau în China sau în Rusia să învețe programare avansată și hacking.

Nick Carlsen, investigator la firma TRM Labs, compară sistemul cu mașinăria sportivă a Germaniei de Est, care pregătea copii de mici pentru Olimpiadă. Cei mai buni ajung în „Unitatea 121” a armatei, iar recompensa e mare: familia lor se poate muta la Phenian, în apartamente spațioase.

Până în 2019, armata cibernetică a lui Kim ajunsese să numere, după diverse estimări, între 1.800 și 7.000 de hackeri.

De la Sony la Binance

Primul atac răsunător a venit în 2014, când gruparea Lazarus a atacat studioul Sony Pictures, înaintea lansării unei comedii despre asasinarea lui Kim Jong Un. În 2016, aceiași hackeri au furat 81 de milioane de dolari de la banca centrală a Bangladeshului, iar în 2025 au luat 1,5 miliarde de dolari de pe platforma Bybit.

Totul începe mereu cu un om păcălit: un e-mail fals, un apel cu deepfake sau, în cazul Binance, un interviu de angajare fals. Binance a înghețat până acum circa 3 miliarde de dolari și a promis să acopere toate pierderile.

Unde ajung banii

Criptomonedele furate sunt mutate de zeci de ori între blockchain-uri, apoi transformate în USDT, o monedă digitală legată de dolar, și vândute unor brokeri ilegali din China. Coreea de Nord ar recupera astfel 75–85% din sumele furate.

Un raport din 2024 al unui grup de experți desemnați de ONU estimează că atacurile informatice aduc jumătate din veniturile valutare ale Coreei de Nord.