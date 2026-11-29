Sosirile au depășit capacitatea centrelor de primire locale, iar numărul migranților aflați pe insulă a ajuns la circa 2.500, potrivit Reuters.

Ministrul Migrației, Thanos Plevris, a declarat duminică pentru o televiziune că ultimele două zile au fost cele mai grele din acest an.

Sâmbătă, garda de coastă a salvat peste 1.000 de migranți în mai multe operațiuni separate în largul Cretei.

Duminică au mai fost salvate 190 de persoane de pe trei ambarcațiuni, observate de dronele Frontex, agenția UE pentru frontiere. Ele au fost duse în porturile Kaloi Limenes și Ierapetra.

Tabără improvizată în portul Heraklion

Sute de migranți au fost duși cu autobuzele în portul Heraklion. Mulți au dormit sub cerul liber, pentru că centrul temporar era plin, arată imaginile difuzate de presa locală. Tot sâmbătă, pe insula Gavdos, din apropiere, au fost recuperate trupurile a doi migranți.

Plevris a anunțat că săptămâna viitoare o navă va ajunge în Creta pentru transferuri regulate ale migranților către taberele de pe continent.

Ruta din Libia

În ultimii ani, sosirile dinspre Libia au crescut. Majoritatea migranților vine din Bangladesh sau fuge de conflictul din Sudan, pe o rută care duce spre Gavdos și coasta de sud a Cretei. În primele zece luni din 2026, circa 24.000 de migranți au ajuns în Creta, față de aproximativ 17.000 în tot anul 2025.

Grecia a intensificat anul acesta repatrierea solicitanților de azil respinși. Împreună cu alte patru state UE, vrea să trimită o parte dintre ei într-un centru de deportare din Rwanda, de anul viitor.