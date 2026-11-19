Partidul Awami League a declarat carantina la nivel național de joi ca fiind punctul culminant al unei campanii de proteste și mitinguri de o săptămână.

Oamenii protestează față de respingerea de către guvern a cererii de a obține un nou pașaport și o carte de identitate care i-ar permite întoarcerea fostului prim-ministru, potrivit The Independent.

Pentru a descuraja violențele, 97 de plutoane ale Gărzii de Frontieră din Bangladesh au fost desfășurate în șapte districte.

Casa familiei fostului lider interimar Yunus din Chattogram, aflată la aproximativ 300 km sud-est de capitala Dhaka, a fost incendiată miercuri seară, potrivit poliției.

Membrii familiei paterne a lui Yunus, care locuiesc la etajele superioare, sunt în siguranță.

În ultimele 10 zile de proteste, poliția a raportat zeci de explozii rudimentare cu bombe și incidente cu vehicule incendiate în cel puțin 28 de districte. Mai mulți ofițeri de poliție și membri ai publicului au fost răniți, a relatat presa locală.

Marți se împlinește un an de când Hasina a fost condamnată la moarte de o instanță locală, care a găsit-o vinovată de ordonarea unei reprimări mortale a unei revolte conduse de studenți împotriva sa în 2024.

Ea a trăit în exil în India, după ce a fugit din Dhaka în urma protestelor violente care i-au cerut demisia în august 2024, potrivit sursei citate.