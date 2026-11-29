Volodimir Zelenski a discutat duminică cu oficialii ucraineni responsabili de relațiile cu partenerii internaționali despre livrările de echipamente necesare apărării antiaeriene.

Președintele ucrainean a precizat că o parte dintre angajamentele asumate de aliați au fost îndeplinite și a mulțumit Norvegiei pentru sprijinul acordat.

„Ministerul de Externe al Ucrainei, Ministerul Apărării și ceilalți oficiali desemnați trebuie să îi contacteze astăzi pe cei care nu și-au pus încă în aplicare pachetele de sprijin”, a transmis Zelenski, într-un mesaj video publicat pe X.

Liderul de la Kiev a cerut să fie informat până la finalul zilei despre rezultatele discuțiilor și despre data la care rachetele de interceptare promise vor ajunge în Ucraina.

Rusia pregătește noi atacuri

Zelenski a menționat că a primit un raport al serviciilor ucrainene de informații militare privind atacurile pe care le pregătește Rusia, producția de rachete și acumularea de stocuri.

„Toți cei responsabili de comunicarea cu partenerii Ucrainei înțeleg foarte bine ce au de făcut. Aștept raportul”, a afirmat președintele ucrainean.

Probleme cu alimentarea cu energie electrică și apă

Situația energetică continuă să fie dificilă în mai multe regiuni ale Ucrainei, în special în Dnipropetrovsk, Sumî, Cernihiv, Odesa și Harkov, a precizat Zelenski.

Probleme deosebit de grave cu alimentarea cu energie electrică și apă au fost înregistrate în ultimele zile în orașul Dnipro și în regiunea din care acesta face parte.

Zelenski le-a cerut reprezentanților Ministerului Energiei și autorităților regionale să ofere populației răspunsuri clare și a mulțumit echipelor care lucrează la refacerea infrastructurii avariate de atacurile rusești.

Noi întâlniri cu partenerii Ucrainei

Liderul ucrainean a discutat cu membrii Guvernului și despre problemele din transporturi și măsurile necesare sprijinirii populației din regiunile apropiate de linia frontului, dar și din marile orașe ale țării.

Zelenski a anunțat că săptămâna viitoare sunt programate noi întâlniri cu partenerii internaționali ai Ucrainei.

„Ne așteptăm să ne putem consolida pozițiile”, a declarat acesta.