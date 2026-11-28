Potrivit autorităților, nu au fost stabilite deocamdată naționalitățile migranților, însă se presupune că ambarcațiunile au plecat din Libia. Cele două persoane decedate au fost găsite pe o porțiune stâncoasă a litoralului insulei Gavdos. În aceeași zonă, echipele de intervenție au salvat 41 de supraviețuitori.

Nu este clar cum au murit cele două persoane, însă presa locală, citată de Associated Press, relatează că ambarcațiunea în care se aflau ar fi lovit stâncile în momentul în care a ajuns în apropierea insulei.

Patru dintre supraviețuitori au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la un spital de pe insula Creta.

Operațiunile de salvare au continuat și sâmbătă seara. Garda de Coastă a raportat identificarea a trei ambarcațiuni la sud de Creta, în care se aflau peste 150 de persoane.

Ruta dintre Libia și Grecia, tot mai utilizată de migranți

Creta și mica insulă Gavdos, situată la sud de aceasta, au devenit puncte importante de intrare în Europa pentru persoanele care încearcă să ajungă din Africa de Nord pe teritoriul Uniunii Europene.

Traversarea Mediteranei dinspre Libia este deosebit de periculoasă, ambarcațiunile fiind adesea supraaglomerate și vulnerabile în fața furtunilor și a condițiilor dificile de navigație.

La începutul lunii noiembrie, 22 de persoane au murit în timpul a două traversări dinspre Libia către sudul Greciei.

Mai mult de 23.000 de migranți ajunseseră în Creta și în insulele din apropiere de la începutul anului până la începutul lunii noiembrie.

Grecia susține înființarea unui centru pentru migranți în Rwanda

Creșterea numărului de sosiri are loc în pofida politicii restrictive privind migrația promovate de guvernul grec.

Grecia face parte dintr-un grup de cinci state membre ale Uniunii Europene – alături de Austria, Danemarca, Germania și Olanda – care susțin înființarea unui centru pentru migranții ale căror cereri de azil au fost respinse, în Rwanda. Planul ar urma să fie pus în aplicare începând de anul viitor și urmărește facilitarea returnării persoanelor care nu au dreptul de a rămâne în Uniunea Europeană.

Inițiativa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, care au exprimat îngrijorări privind protecția persoanelor transferate în afara teritoriului european.