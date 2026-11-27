Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi atenționează pe cetățenii români aflați pe teritoriul elen sau care intenționează să călătorească acolo în perioada 27-29 noiembrie.

Ce regiuni din Grecia sunt vizate de codul roșu

Potrivit unei informări transmise de MAE, Serviciul Elen de Meteorologie (EMY) a emis o avertizare de nivel maxim pentru ploi torențiale și furtuni, fenomenele meteorologice periculoase urmând să afecteze succesiv mai multe zone ale Greciei.

Astfel, vineri, 27 noiembrie, și sâmbătă, 28 noiembrie, vremea severă este prognozată în insulele Ionice, regiunea Epir și partea de vest a Greciei centrale.

Ulterior, sâmbătă, 29 noiembrie, potrivit calendarului indicat în atenționarea MAE, fenomenele extreme se vor extinde către estul și sudul țării. Printre regiunile vizate se numără Tesalia, estul Greciei Centrale, insula Evia, sud-estul Peloponezului, arhipelagul Cicladelor și insula Creta.

În aceste zone sunt așteptate, pe lângă precipitațiile abundente și furtuni, intensificări ale vântului.

Avertizarea este relevantă inclusiv pentru românii care se află temporar în Grecia, indiferent dacă sunt în vacanță, în interes profesional sau în tranzit.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să urmărească permanent evoluția condițiilor meteorologice și să consulte informațiile actualizate publicate de Serviciul Elen de Meteorologie, disponibile pe site-ul oficial www.emy.gr.

De asemenea, persoanele care urmează să călătorească în Grecia sunt îndemnate să consulte atenționările de călătorie publicate de autoritățile române, pentru a se informa asupra eventualelor riscuri asociate condițiilor meteorologice nefavorabile.

Asistență pentru românii care au nevoie de ajutor

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Atena sau Consulatul General al României la Salonic.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Totodată, românii care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația mobilă „Călătorește informat”, prin intermediul căreia pot accesa informații și recomandări utile pentru deplasările internaționale.