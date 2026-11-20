Potrivit MAE, greva ar putea afecta semnificativ circulația mijloacelor de transport în comun operate de STIB, în Bruxelles, și De Lijn, în Regiunea Flamandă.

Autoritățile române le recomandă cetățenilor care se află în Belgia, tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo să verifice informațiile actualizate înainte de plecare, să ia în calcul rute alternative și să aloce timp suplimentar pentru deplasări, în special în capitala Bruxelles.

Informații despre circulația transportului public pot fi consultate pe site-urile oficiale ale operatorilor: STIB și De Lijn.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la Bruxelles la numerele de telefon +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658 și +32 (0) 2 343 6935. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile, speciale sau urgente, este disponibil și numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32 (0) 497 428 663.

MAE recomandă consultarea site-urilor bruxelles.mae.ro și mae.ro, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi utile pentru românii care călătoresc în străinătate.