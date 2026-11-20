Trump a anunțat grațierea postumă într-o postare pe rețelele de socializare de pe Air Force One, în timp ce zbura acasă din călătoria sa fulgerătoare în Asia, potrivit CNN.

„Tocmai l-am iertat complet și total pe regretatul și marele Pete Rose, un adevărat SUPERSTAR ȘI LEGENDĂ a baseballului, al cărui record de 4.256 de lovituri într-un sezon nu va fi niciodată doborât”, a scris Trump pe Truth Social, enumerând câteva dintre statisticile și realizările lui Rose. (Cele 4.256 de lovituri ale sale au reprezentat, de fapt, un total al carierei, acumulate pe parcursul a 24 de sezoane.)

Președintele a atacat Major League Baseball, scriind că Rose, „la fel ca Marele Roger Clemens, care a câștigat 354 de meciuri, a fost tratat îngrozitor de Major League Baseball, nepermițându-i să intre în Baseball Hall of Fame”.

„Politică, presupun! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a concluzionat Trump.

Suspendat din cauza pariurilor

Este departe de a fi prima dată când președintele îl aduce în discuție pe Rose, care a fost suspendat din ligă în 1989 pentru acuzațiile de pariuri pe joc ca jucător și manager și ulterior condamnat pentru evaziune fiscală. Rose a recunoscut ulterior că a pariat, dar a spus că nu a pariat niciodată împotriva propriei echipe.

La începutul anului 2025, Trump și-a anunțat intenția de a-l grația pe Rose , spunând la acea vreme că va semna o grațiere „în următoarele câteva săptămâni”. La acea vreme, Trump a spus că ligii nu i-a lipsit „curajul sau decența” de a-l include pe Rose în Hall of Fame și a insistat să-i acorde cea mai înaltă distincție a sportului după moartea sa.

Triplu campion al World Series a pledat vinovat de evaziune fiscală și a ispășit cinci luni într-o închisoare federală din Marion, Illinois, între august 1990 și ianuarie 1991.

Decizia istorică de a-l elimina pe Rose de pe lista jucătorilor neeligibili a însemnat că Rose putea fi luat în considerare pentru Hall of Fame. Această onoare fusese exclusă în baza înțelegerii încheiate de Rose cu liga. Rose a murit în septembrie 2024, iar Manfred a decis că interdicția pe viață s-a încheiat odată cu moartea sa.

Trump l-a adus în discuție și pe Rose în alte controverse legate de jocurile de noroc. În primăvara aceasta, a fost întrebat în Biroul Oval despre un soldat al forțelor speciale americane acuzat că a folosit informații clasificate pentru a câștiga aproximativ 400.000 de dolari pe Polymarket, pariind pe operațiunea militară americană de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro.