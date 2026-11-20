Un expert american în combaterea fraudelor avertizează că inteligența artificială le permite infractorilor să organizeze escrocherii mai sofisticate, inclusiv prin clonarea vocilor membrilor familiei și imitarea unor companii cunoscute.

Pe măsură ce se apropie sărbătorile, fraudele prin mesaje false de livrare și solicitări urgente de bani reprezintă riscuri suplimentare pentru consumatori.

Jason Brown, fost anchetator al Serviciului Secret al SUA, specializat în fraude informatice și director pentru consiliere clienți și combaterea fraudelor la iCounter, a declarat pentru Fox News Digital că oamenii au motive să fie tot mai precauți în privința comunicațiilor online.

„Toată lumea este în alertă”, a spus Brown, care a făcut referire și la recentele întreruperi ale unor servicii tehnologice, inclusiv cele ale Microsoft, Administrației Federale a Aviației (FAA) și mai multor instituții financiare.

IA îi ajută pe escroci să creeze mesaje convingătoare

Apropierea sezonului sărbătorilor vine cu o creștere a riscurilor de fraudă, în condițiile în care instrumentele de inteligență artificială permit infractorilor să redacteze mesaje care imită tot mai bine comunicările legitime.

„Inteligența artificială l-a făcut pe infractor mult mai eficient și puțin mai eficace”, a explicat Brown.

Greșelile de ortografie, gramatica incorectă și formulările nefirești, indicii folosite anterior pentru identificarea mesajelor frauduloase, nu mai sunt la fel de relevante. Infractorii pot utiliza AI pentru a genera texte corecte și convingătoare, care să nu trezească suspiciuni.

În plus, tehnologia permite clonarea vocilor unor persoane apropiate. Astfel, victimele pot primi apeluri în care au impresia că vorbesc cu o rudă aflată într-o situație de urgență și căreia trebuie să îi trimită bani.

Brown a descris inclusiv scenariul în care un escroc folosește o înregistrare vocală scurtă pentru a imita vocea unei rude și pentru a solicita mii de dolari sub formă de carduri cadou.

„Inteligența artificială îi face pur și simplu mult mai eficienți și mult mai puțin predispuși la greșeli”, a avertizat acesta.

Escrocherii cu livrări false și plăți în criptomonede sau carduri cadou

Odată cu intensificarea cumpărăturilor pentru sărbători, infractorii ar putea imita tot mai frecvent companii de livrare precum UPS, FedEx sau Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS).

Mesajele false pot susține că un colet nu poate fi livrat până când destinatarul nu achită o taxă suplimentară de transport. În unele cazuri, escrocii solicită plata în criptomonede sau prin carduri cadou.

„Dacă este vorba despre criptomonede, în special dacă este vorba despre carduri cadou, acesta este cu siguranță un semnal de alarmă”, a spus Brown.

Expertul a atras atenția și asupra fraudelor care vizează companiile. Infractorii se pot da drept furnizori cunoscuți și pot redirecționa plățile legitime către conturi bancare controlate de aceștia.

Perioada sărbătorilor poate amplifica vulnerabilitățile companiilor, în condițiile în care directorii călătoresc, angajații își iau concediu, iar personalul temporar este integrat în activitate.

Peste 890 de milioane de dolari, pierderi în fraude asociate IA

Dincolo de efectele emoționale asupra victimelor, escrocheriile pot provoca pierderi financiare importante. Brown a invocat date ale FBI potrivit cărora în 2025 au fost identificate peste 22.000 de cazuri de fraude asociate inteligenței artificiale, cu pierderi care au depășit 890 de milioane de dolari.

Pentru prevenirea fraudelor prin clonarea vocilor, Brown recomandă familiilor să stabilească în avans un cuvânt de siguranță, care să poată fi folosit pentru verificarea identității unei persoane în timpul unui apel neașteptat.

„Un alt lucru despre care discutăm întotdeauna cu membrii familiei este să stabiliți un cuvânt de siguranță din timp. Purtați această discuție acum”, a îndemnat el.

Totuși, chiar dacă apelantul cunoaște cuvântul respectiv, oamenii ar trebui să închidă telefonul și să contacteze independent persoana respectivă, folosind un număr de telefon de încredere.

„Cea mai importantă măsură de siguranță pentru oricine se confruntă cu o escrocherie prin internet, telefonul mobil sau computerul este: opriți-vă, gândiți-vă și apoi verificați independent”, a concluzionat Brown.