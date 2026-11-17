Peste 170 de branduri ar fi fost expuse, potrivit companiei de securitate Report URI. Codurile informatice ar fi permis furtul datelor bancare, înlocuirea adreselor pentru tranzacții cu criptomonede și realizarea de capturi de ecran.

Potrivit informațiilor publicate de Report URI, codurile malițioase au fost distribuite prin intermediul platformei Optimizely Web Experimentation, utilizată de companii pentru testarea și optimizarea versiunilor paginilor web, scrie Gizmondo.

Printre site-urile despre care Report URI susține că au fost afectate se numără cele ale BBC, CNN, Zoom, HSBC și Equifax. Lista include și alte nume cunoscute, precum Peacock, Salesforce, IKEA, Fox News, NPR, ASPCA și Invisalign.

Incidentul ar fi permis atacatorilor să introducă scripturi JavaScript malițioase în proiectele unor clienți Optimizely, fără să fie necesară modificarea directă a codului sursă al site-urilor respective.

Informațiile au fost preluate și de compania de informații privind amenințările cibernetice Mallory. Totuși, datele trebuie interpretate cu precauție: Report URI comercializează servicii de detectare a scripturilor malițioase, iar amploarea incidentului și toate consecințele sale nu au fost încă stabilite independent.

Cum funcționau codurile malițioase și ce date puteau fi furate

Scripturile identificate nu aveau o singură funcție. Potrivit Report URI, acestea puteau înlocui adresele reale ale portofelelor de criptomonede cu adrese controlate de atacatori, puteau colecta numerele cardurilor bancare introduse în anumite câmpuri ale paginilor și puteau realiza capturi de ecran.

În cazul dispozitivelor mobile, unele dintre scripturi ar fi încercat să instaleze kituri de exploatare a vulnerabilităților informatice.

Prin această metodă, atacatorii puteau viza utilizatorii unor branduri cunoscute fără să compromită direct infrastructura informatică a fiecărei companii. În schimb, au exploatat o platformă externă utilizată pentru administrarea și testarea conținutului online.

Potrivit datelor publicate de Report URI, portofelele controlate de atacatori ar fi primit aproximativ 7.040 de dolari până la 19:25 UTC, pe 16 noiembrie. Suma ar fi fost acumulată în aproximativ nouă ore.

Valoarea indicată nu reprezintă însă o evaluare completă a pagubelor, iar amploarea totală a furtului de date nu este cunoscută.

Reacția Optimizely după incidentul de securitate

Reprezentanții Optimizely au confirmat existența unui incident de securitate, precizând că o persoană neautorizată a exploatat o vulnerabilitate în procesul de creare a conturilor pentru platforma Experimentation.

Victoria Johnson, purtătoarea de cuvânt a companiei, a declarat pentru Gizmodo că atacatorul a reușit să introducă scripturi JavaScript malițioase în proiectele unor clienți.

Compania a transmis că a blocat accesul la componenta vulnerabilă și a implementat o soluție pentru remedierea problemei. De asemenea, toți clienții afectați ar fi fost informați despre incident.

Pe forumul Reddit, în comunitatea dedicată administratorilor de sisteme informatice, utilizatorii au discutat despre posibilele cauze ale incidentului. Una dintre ipoteze vizează riscurile generate de permiterea actualizării codului prin intermediul echipelor de marketing sau publicitate, fără verificările obișnuite ale departamentelor tehnice.