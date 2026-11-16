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Ambasada Rusiei reacționează după ce SRI a anunțat că hackeri ruși au atacat o instituție guvernamentală

Ambasada Rusiei la București a negat luni faptul că un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale de la noi din țară, care a avut loc anul trecut, a fost orchestrat de Moscova.
Ambasada Rusiei reacționează după ce SRI a anunțat că hackeri ruși au atacat o instituție guvernamentală
Diana Nunuț
16 nov. 2026, 15:47, Știri externe
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Ambasada Rusiei la București a negat pe 12 noiembrie că hackeri ruși ar fi lansat un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale din România. Într-un mesaj publicat luni pe canalele proprii de comunicare, misiunea diplomatică a prezentat răspunsul transmis agenției de presă Reuters.

„Aceasta este încă o invenție a serviciilor de informații române, care se înscrie în narațiunea lor continuă despre miticele atacuri hibride ale Rusiei. Nu are nicio legătură cu realitatea și are ca scop discreditarea țării noastre”, a transmis Ambasada Rusiei la București, potrivit postării de pe Facebook.

Atac cibernetic atribuit unui grup de hackeri ruși, dejucat de SRI

Reacția misiunii diplomatice vine după ce săptămâna trecută, Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a identificat și oprit un atac cibernetic asupra unei instituții guvernamentale din România, atribuit grupării rusești APT TURLA.

Potrivit informațiilor transmise miercuri, de SRI, atacatorii au exploatat mai multe vulnerabilități sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft pentru a încerca să compromită infrastructura informatică a instituției vizate.

Tentativa de compromitere a sistemelor informatice a fost descoperită în decembrie 2025, iar în urma intervenției specialiștilor Centrului Național Cyberint, atacul a fost oprit.

Reprezentanții SRI au mai precizat că în urma investigațiilor, nu au fost găsite dovezi despre faptul că informații confidențiale ar fi fost extrase din sistemele informatice atacate.

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