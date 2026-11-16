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720.000 de proprietari de BMW au fost obligați să parcheze pe stradă și să evite parcările subterane

Administrația americană a sfătuit sute de mii de șoferi de BMW să parcheze afară, din cauza unui risc de incendiu.
720.000 de proprietari de BMW au fost obligați să parcheze pe stradă și să evite parcările subterane
Foto: Hepta
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 15:51, Știri externe
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Iarna se apropie, temperaturile scad, iar gerul revine pe parbrize. În ciuda acestui fapt, sute de mii de șoferi din America de Nord au fost sfătuiți să își parcheze mașinile afară, potrivit Le Figaro. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier (NHTSA) a anunțat rechemarea în service vineri, 13 noiembrie a 720.796 de vehicule BMW  înmatriculate între 2012 și 2018. Printre acestea se numără modele de succes, precum sedanul Seria 3, SUV-ul compact X3 și Seria 5. „Dacă dețineți unul dintre aceste vehicule, trebuie să îl parcați afară, departe de clădiri și alte vehicule, până când este reparat”, sfătuiește NHTSA.

Rechemări masive pentru BMW

Motivul acestei rechemări masive: riscul de incendiu al acestor vehicule atunci când sunt parcate. „Un conector electric prost etanșat de pe pompa de apă poate fi expus la apă și poate provoca un scurtcircuit, crescând riscul de incendiu”, explică NHTSA.

Până în prezent, aproximativ zece incidente din Statele Unite ar putea fi legate de această problemă. Administrația americană nu raportează nicio vătămare corporală.

Se pare că BMW întâmpină dificultăți în repararea vehiculelor afectate în Statele Unite. „Aceste vehicule au fost rechemate anterior în 2024 din cauza unei probleme la pompa de apă și necesită din nou reparații”, notează NHTSA. „O soluție pentru această nouă rechemare este în curs de dezvoltare și va fi oferită gratuit la o reprezentanță BMW imediat ce va fi disponibilă”, adaugă agenția.  Șoferii vor trebui să aibă răbdare, deoarece vor putea verifica dacă vehiculul lor este afectat abia începând cu 25 decembrie, chiar în mijlocul sezonului de sărbători.

Riscuri de scurtcircuit

Aceste rechemări în service, denumite „rechemări în service în afara parcării”, devin din ce în ce mai frecvente în Statele Unite. În august, The Washington Post a numărat 3,2 milioane de vehicule supuse unei astfel de directive. Pe lângă BMW,  Jeep  și  Hyundai  au fost nevoite să emită rechemări în service la scară largă. Se crede că această tendință este legată de numeroasele componente electronice din mașinile noi, care sunt asociate cu riscuri de scurtcircuit și, în cele mai grave cazuri, incendii. Pentru șoferii care locuiesc în clădiri de apartamente sau care trebuie să parcheze chiar lângă casele lor, găsirea unei locuri de parcare alternative poate fi o adevărată bătaie de cap.

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