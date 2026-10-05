Parcările „gratuite” care pot deveni scumpe în Germania. Ce trebuie să verifice șoferii români

Tot mai multe parcări private sunt supravegheate automat, iar încălcarea condițiilor impuse de administrator poate aduce costuri de zeci de euro, potrivit T-Online.

30 de euro pentru o parcare înainte de deschiderea magazinului

Un caz relatat în Germania arată cât de ușor poate apărea o astfel de situație. Un șofer a parcat la un magazin din Montabaur cu aproximativ o oră înainte ca supermarketul să se deschidă.

Numărul de înmatriculare a fost înregistrat de sistemul de supraveghere, iar șoferul a primit ulterior o solicitare de plată de 30 de euro pentru încălcarea condițiilor de utilizare a parcării.

Explicația ține de statutul acestor spații. Parcarea unui supermarket poate fi proprietate privată, iar utilizarea ei presupune acceptarea condițiilor stabilite de administrator. Prin urmare, regulile nu sunt neapărat identice cu cele aplicabile unei parcări publice.

Atenție și dacă încărcați o mașină electrică

Probleme pot apărea inclusiv pentru șoferii vehiculelor electrice. Într-un caz din Neuried, în apropiere de München, administratorul permitea staționarea timp de cel mult trei ore, deși informațiile disponibile online ale supermarketului indicau posibilitatea încărcării până la ora 22:00.

Un conducător auto care a ținut cont de informația online, dar nu de condițiile afișate în parcare, a ajuns să plătească 35 de euro.

Pentru românii aflați în Germania, regula practică este simplă: trebuie verificate indicatoarele existente efectiv la intrarea și în interiorul parcării, nu doar programul sau informațiile găsite pe internet.

Camerele pot înregistra automat numărul mașinii

Unele companii folosesc sisteme care citesc automat numerele de înmatriculare și stabilesc durata staționării. Depășirea intervalului permis sau utilizarea parcării în afara condițiilor stabilite poate genera o solicitare de plată.

Organizațiile pentru protecția consumatorilor din Germania au contestat însă anumite practici. Într-un caz, condițiile erau înscrise pe indicatoare cu caractere de numai patru milimetri. A fost criticată și o regulă potrivit căreia șoferul trebuia să fie personal cel care făcea cumpărăturile, deși acestea puteau fi făcute de un pasager.

Ce trebuie să facă șoferii români

Conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze bonul de cumpărături și, în cazul vehiculelor electrice, dovada încărcării. Aceste documente pot fi utile pentru contestarea unei solicitări de plată.

Dacă indicatoarele sunt greu vizibile sau condițiile sunt neclare, fotografierea lor poate servi drept probă. Șoferii pot contacta atât firma care administrează parcarea, cât și magazinul, iar în anumite situații solicitarea poate fi anulată dacă există dovada cumpărăturilor.

Important pentru românii care tranzitează Germania este, așadar, să nu considere automat parcarea unui supermarket drept un spațiu public și gratuit. Câteva minute pentru citirea condițiilor afișate pot evita o surpriză de câteva zeci de euro după întoarcerea la mașină.