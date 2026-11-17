La Monte Carlo, Ferrari, Lamborghini, Bentley și Rolls-Royce fac parte din peisajul de zi cu zi, așa că e tot mai greu să te faci remarcat la volan. Soluția găsită de guvernul principatului sunt numerele de înmatriculare personalizate, alese de proprietar, scrie publicația italiană Autoblog

10.000 de euro pe literă. Ce trebuie să plătească un șofer din țara Formulei 1 ca să-și pună inițialele pe mașină

Combinațiile pot avea cel mult patru caractere, iar prețul depinde de numărul de litere. O plăcuță cu „JUJU” ar costa 40.000 de euro, iar una ca „A1ME”, cu trei litere și o cifră, 30.000 de euro. La acestea se adaugă taxa anuală de 2.500 de euro, așa că un număr cu patru litere ajunge la 42.500 de euro încă din primul an, mai mult decât prețul multor mașini noi.

Nu orice combinație va fi acceptată: autoritățile vor respinge cuvintele jignitoare sau contrare bunelor moravuri. Plăcuțele obișnuite, cu patru cifre sau trei cifre și o literă, pot fi alese în continuare gratuit, dacă nu sunt deja ocupate.

Un loc de parcare, cât un apartament

Monaco se întinde pe o suprafață de aproximativ doi kilometri pătrați, dar în 2025 avea aproape 40.000 de vehicule sub 3,5 tone, cam cât populația. Un loc de parcare privat poate costa între 235.000 și 700.000 de euro.

Belgia a introdus în 2014 o taxă fixă de 1.000 de euro pentru plăcuțele personalizate, care a adus statului peste 80 de milioane de euro în zece ani.

În România, atribuirea unui număr preferențial costă 45 de lei, dar combinația păstrează formatul clasic, cu indicativul județului, cifre și trei litere. În Parlament a fost depus un proiect care ar permite licitarea unor numere scurte, cu prețuri de pornire între 500 și 5.000 de euro.