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Doi pensionari au primit șase amenzi de 1.200 de euro pentru un loc în care nu au fost niciodată

Doi pensionari de 78 de ani din Galicia au primit șase amenzi din Barcelona, în valoare totală de 1.200 de euro, pentru o mașină care nu a ieșit niciodată din provincia lor. Vinovată ar fi o literă lipsă de pe numărul de înmatriculare al unui alt vehicul.
Doi pensionari au primit șase amenzi de 1.200 de euro pentru un loc în care nu au fost niciodată
Andreea Tobias
13 nov. 2026, 12:49, Life-Inedit
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Carmen și José, doi soți din Bueu, în provincia Pontevedra, încearcă din septembrie 2024 să scape de amenzi din Barcelona pentru intrarea fără autorizație în Zona cu Emisii Reduse (ZBE) a orașului, potrivit presei spaniole. Problema e că nu au fost niciodată în Barcelona cu mașina.

O mașină care nu iese din provincie

Vehiculul lor este un Audi A4 de peste 20 de ani, pe care îl folosesc aproape doar pentru drumuri în localitate. Mașina nu iese din provincia Pontevedra. De aceea, când au început să sosească primele amenzi, cei doi nu au înțeles ce se întâmplă.

Fiecare amendă era de 200 de euro.

După primele trei notificări, soții au contestat amenzile la Primăria din Barcelona și au obținut anularea lor. În acest an au primit însă alte trei, pentru același tip de abatere, și au fost nevoiți să o ia de la capăt. „Suntem disperați”, au spus ei.

Litera care lipsea

Explicația a venit din fotografiile atașate amenzilor. Francisco José Domínguez, de la biroul de consultanță care îi reprezintă pe cei doi, a găsit într-una dintre imagini ceea ce părea a fi o remorcă sau un tractor. Numărul de înmatriculare era parțial șters.

Numărul din fotografie nu începea cu litera „E”, dar în rest coincidea cu cel al mașinii soților. În Spania, tractoarele au plăcuțe speciale, care încep cu litera „E”, urmată de patru cifre și trei litere. Mașinile obișnuite au plăcuța europeană, cu aceeași succesiune de cifre și litere, iar „E”-ul apare pe banda albastră din stânga.

„Ea nu are un tractor, are un autoturism”, a explicat Domínguez. El exclude furtul de identitate, dar nu poate confirma dacă imaginea a fost sau nu manipulată.

Ce s-a întâmplat după

Toate cele șase amenzi au fost anulate, însă primăria a refuzat să plătească despăgubirea de 150 de euro cerută pentru costurile contestațiilor. Primăria vorbește despre o posibilă „eroare punctuală” la citirea numărului.

Sistemul funcționează cu camere care fotografiază vehiculele din zona restricționată. Imaginile ajung la Zona Metropolitană Barcelona (AMB), care verifică dacă vehiculul are autorizație. Dacă nu are, dosarul merge la Institutul Municipal de Finanțe, care emite amenda.

În zona cu emisii reduse din Barcelona, mașinile fără etichetă ecologică nu au voie să circule de luni până vineri, între 7:00 și 20:00. Amenda este de 200 de euro și crește cu 30%, la 260 de euro, în zilele cu poluare ridicată.

Nu e primul caz de acest fel. În Catalonia, o femeie a fost amendată de două ori pentru că mașina ei apărea în zona restricționată în timp ce era transportată pe o platformă de tractare, iar plăcuța platformei era ștearsă.

Sursele din primărie spun că nu putea fi vorba de un tractor, pentru că acestea nu pot circula pe străzile unde au fost înregistrate abaterile. „Adevăratul vinovat stă liniștit”, spune Domínguez.

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