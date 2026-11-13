De ce e bine să pui un bol cu sare la fereastră iarna? Trucul care devenit popular în Spania

Odată cu scăderea temperaturilor și creșterea umidității, multe locuințe încep să se confrunte cu probleme de condens la ferestre. În Marea Britanie, unde oamenii sunt obișnuiți cu frigul și ploaia, există un truc care a căștigat popularitate și în Spania: așezarea unor boluri mici cu sare lângă ferestre, pentru a absorbi o parte din umezeala din aer și a preveni apariția mucegaiului. Potrivit lui Andy Ellis, specialist în îngrijirea locuinței, „sarea are capacitatea naturală de a absorbi umezeala din aer”. Dar cum afli ușor dacă există umezeală la tine în casă? Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA.