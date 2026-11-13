Cât costă să mergi la concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică. Biletele s-au scumpit față de 2025, iar unele categorii sunt deja epuizate

Cele două concerte sunt programate sâmbătă, 5 decembrie, și duminică, 6 decembrie 2026, de la ora 19:30. Concertele de Crăciun ale lui Ștefan Bănică au devenit deja o tradiție și împlinesc anul acesta 23 de ani. Biletele au fost puse în vânzare prin mai multe platforme, printre care Eventim, Entertix și iaBilet.

Cât costă biletele la concertele lui Ștefan Bănică din 2026

Cele mai scumpe locuri sunt cele din categoria Premium, pentru care spectatorii plătesc 450 de lei. Urmează categoria VIP, cu un preț de 390 de lei.

Pentru celelalte categorii, tarifele afișate sunt:

Categoria I – 340 de lei;

Categoria II – 290 de lei;

Categoria III – 240 de lei;

Categoria IV – 199 de lei;

Categoria V – 149 de lei.

Două bilete Premium costă 900 de lei, iar pentru patru persoane prețul ajunge la 1.800 de lei. Suma poate fi mai mare pe platformele care adaugă separat taxe de ticketing.

La categoria VIP, patru bilete ajung la 1.560 de lei. Pentru locurile cele mai ieftine, aceeași familie ar plăti 596 de lei. Pentru concertul din 5 decembrie, platforma iaBilet afișează biletele Premium, de 450 de lei, și cele din categoria V, de 149 de lei, drept epuizate. Pentru spectacolul din 6 decembrie, disponibilitatea diferă între operatorii de ticketing

Cu cât s-au scumpit biletele față de anul trecut

În 2025, un bilet VIP costa 370 de lei, față de 390 de lei în acest an. La categoria I, prețul a crescut de la 320 la 340 de lei, iar la categoria II, de la 270 la 290 de lei. Majorarea este tot de 20 de lei pentru categoria III, unde tariful a ajuns la 240 de lei. Categoria IV costă acum 199 de lei, față de 170 de lei anul trecut. Impresarul Radu Baron a declarat pentru Click! că scumpirile sunt justificate de costurile de organizare.„Prețul la spectacolul lui Ștefan Bănică Jr. este corect, nu s-a majorat proporțional cu rata inflației”, a afirmat acesta.

Ce pregătește Ștefan Bănică pentru concertele de Crăciun

Spectacolele vor include muzică live, dansatori, decoruri tematice, efecte speciale și invitați-surpriză, potrivit prezentării organizatorilor. Pentru ediția din 2026, organizatorii precizează că minorii cu vârsta de până la șase ani pot intra gratuit, dacă stau în brațele părinților. Biletele rămase pot fi consultate pe platformele oficiale de vânzare, unde prețul final și disponibilitatea locurilor sunt afișate înaintea achiziției.