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O nouă modă apare la Barcelona. De ce sunt din ce în ce mai populare petrecerile în saună

Petrecerile în saună devin tot mai populare în Barcelona. Practic, este o nouă modă care propune o alternativă la petrecerile nocturne tradiționale, cu alcool. Ideea a pornit de la un centru spa din oraș.
O nouă modă apare la Barcelona. De ce sunt din ce în ce mai populare petrecerile în saună
sursa foto. pexels
Petru Mazilu
23 oct. 2026, 15:57, Social
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Petrecerile în saună din Barcelona atrag tot mai mulți participanți. Toate acestea sunt axate pe un stil de viață sănătos și reprezintă o alternativă la petrecerile nocturne tradiționale, cu alcool.

Ideea a apărut după ce angajații unui centru spa au observat că vizitatorii foloseau sauna ca loc pentru conversații și socializare. Inițial, angajații au încercat să-i descurajeze pe oaspeți să vorbească. În timp, însă, totul s-a transformat într-un nou format de petrecere, care combină socializarea, muzica și preocuparea pentru sănătate.

Petrecerile sunt tematice, în funcție de stilul de muzică, și au în comun doar locul din saune și discuțiile despre sănătate.

Ce spun sociologii despre petrecerile la saună

Sociologii spun că tendința reflectă o schimbare majoră în stilul de viață al tinerilor și o orientare tot mai puternică spre bunăstare (wellness) și socializare conștientă. Barcelona, fiind un hub vibrant pentru inovație socială și stil de viață sănătos, a adoptat rapid acest concept. De asemenea, au apărut denumiri pentru noile petreceri: healthy clubbing sau sober partying.

Experții explică de ce prind atât de bine petrecerile în saună. În primul rând, oamenii caută reconectare autentică. Atmosfera relaxată din saună sau spa facilitează conversațiile profunde, eliminând presiunea socială de a consuma alcool.

Multe dintre aceste evenimente combină sauna cu băi reci, sesiuni de respirație controlată, aromaterapie și muzică ambientală sau DJ live, oferind o stare de euforie naturală.

În plus, în loc să își obosească corpul într-un club clasic, participanții pleacă de la aceste petreceri relaxați, revitalizați și gata pentru un somn de calitate.

Experții estimează că astfel de petreceri vor prinde și în alte orașe europene.

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