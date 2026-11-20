Într-un interviu acordat în exclusivitate publicației Promotor, antreprenorul a vorbit despre dificultățile întâmpinate de companiile de taxi în găsirea personalului, dar și despre obstacolele care limitează recrutarea șoferilor din afara Uniunii Europene.

De ce este tot mai greu să găsești șoferi de taxi în România

Potrivit lui Dan Boabeș, deficitul de personal din taximetrie face parte dintr-o problemă mai amplă a pieței muncii, care afectează și alte sectoare economice dependente de angajați cu pregătire profesională.

Meseria de taximetrist presupune mai mult decât deținerea unui permis de conducere. Șoferii trebuie să cunoască orașul, să se adapteze traficului și să poată comunica eficient cu pasagerii, inclusiv în situații dificile.

„Este extrem de dificil, la fel ca în orice industrie din România care presupune muncă operațională calificată – de la HoReCa și construcții până la transporturi. Piața muncii s-a contractat, iar meseria de șofer profesionist cere rezistență la stres, cunoașterea orașului și abilități de interacțiune umană”, a declarat Dan Boabeș pentru ProMotor.

Antreprenorul consideră că aceste cerințe fac recrutarea mai complicată, în condițiile în care operatorii din mai multe industrii concurează pentru aceeași categorie de angajați.

De ce nu sunt muncitorii din Nepal și Pakistan o soluție pentru taximetrie

Recrutarea lucrătorilor din Asia a devenit o variantă folosită de companiile din România pentru acoperirea deficitului de personal în anumite domenii. În taximetrie, însă, lucrurile sunt diferite, susține Dan Boabeș.

Potrivit acestuia, transportul de persoane presupune o relație directă și constantă între șofer și client, iar comunicarea, orientarea și familiarizarea cu mediul local sunt esențiale pentru desfășurarea activității.

„Legat de forța de muncă din Asia (Nepal, Pakistan, Sri Lanka): în transportul de persoane în regim de taxi, nu sunt o soluție viabilă pe termen scurt sau mediu. Spre deosebire de livrările de mâncare (unde interacțiunea se rezumă la un cod și o pungă lăsată la ușă) sau de construcții, taximetria este un serviciu de ospitalitate în care comunicarea directă cu pasagerul, orientarea fină într-un oraș complex și înțelegerea contextului local sunt esențiale”, a explicat antreprenorul.

Un alt obstacol este reprezentat de procedurile administrative și de cerințele legale pentru practicarea profesiei.

„În plus, barierele legislative privind obținerea atestatelor profesionale și echivalarea permiselor sunt foarte ridicate”, a mai spus Dan Boabeș.

Astfel, recrutarea lucrătorilor străini nu depinde doar de disponibilitatea acestora de a ocupa locurile de muncă, ci și de îndeplinirea condițiilor necesare pentru a putea activa legal în transportul de persoane.

Ce soluție propune șeful Meridian și Cristaxi pentru criza taximetriștilor

În opinia lui Dan Boabeș, industria ar trebui să se concentreze mai degrabă pe creșterea veniturilor și a productivității șoferilor care lucrează deja în România, decât pe recrutarea de personal din străinătate.

„Soluția reală pentru noi nu este importul de forță de muncă, ci creșterea productivității și a veniturilor șoferilor români prin tehnologie, astfel încât meseria să redevină atractivă financiar pentru profesioniști”, a declarat antreprenorul pentru ProMotor.

Tehnologia ar putea contribui la eficientizarea activității, la o mai bună gestionare a curselor și, implicit, la creșterea veniturilor șoferilor.

Declarațiile lui Dan Boabeș evidențiază dificultățile cu care se confruntă operatorii de taximetrie, într-un context în care găsirea personalului calificat a devenit o provocare pentru mai multe sectoare economice.