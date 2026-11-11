Un șofer român de camion, reținut în Bulgaria după accidentul în lanț de pe Autostrada Trakia. Zi de doliu național în țara vecină

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile bulgare, șoferul român a fost audiat în cursul zilei de marțio și urmează să fie interogat din nou, miercuri, de această dată în prezența unui interpret.

Ancheta este în desfășurare și se desfășoară sub supravegherea Serviciului Național de Investigații, scrie Vesti.

Comisarul superior Dobrin Dimitrov, directorul poliției, a anunțat că a fost dispusă o expertiză suplimentară asupra autocamionului implicat în accident, pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.

Primele informații indică faptul că vizibilitatea pe autostradă ar fi scăzut brusc din cauza ceții. Anchetatorii iau în calcul inclusiv posibilitatea ca autocamionul să fi circulat cu viteză foarte redusă sau să fi intrat pe carosabil de pe o bandă laterală. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată.

În total, 44 de persoane implicate în accidente au fost audiate la fața locului, iar anchetatorii continuă să adune probe pentru a stabili responsabilitățile.

Autostrada a fost redeschisă după îndepărtarea a 86 de vehicule

Circulația pe Autostrada Trakia a fost reluată în ambele sensuri, după o amplă operațiune de degajare a carosabilului. Nu mai puțin de 86 de vehicule implicate în cele două accidente au fost îndepărtate de pe șosea, intervenția continuând până după miezul nopții de marți spre miercuri.

Traficul spre Sofia a fost redeschis în jurul orei 01:00, iar cel spre Burgas aproximativ două ore mai târziu. Poliția a rămas în zonă pentru dirijarea și semnalizarea circulației.

Prefectul regiunii, Chalakov, a declarat că echipajele de intervenție au acționat rapid. Ambulanțele au ajuns la locul tragediei în aproximativ zece minute de la primirea apelului, iar toate victimele rănite au fost transportate la spitale într-un interval de cel mult o oră și jumătate.

Autoritățile au mobilizat echipe de intervenție din trei regiuni: Iambol, Sliven și Burgas.

11 morți și 51 de răniți. Bulgaria a declarat zi de doliu național

Bilanțul celor două accidente este unul dramatic: 11 persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite. În memoria victimelor, ziua de 11 noiembrie a fost declarată zi de doliu național în Bulgaria.

Între timp, pentru miercuri este programată o reuniune extraordinară a grupului de experți responsabil de reforma siguranței rutiere. Ministerul bulgar al Transporturilor a anunțat că vor fi analizate măsuri suplimentare pentru prevenirea unor tragedii similare și accelerarea reformelor din domeniul siguranței circulației.

Autoritățile le-au recomandat șoferilor să circule cu prudență, în condițiile în care ceața a revenit în zona Iambol, acolo unde s-a produs tragedia.