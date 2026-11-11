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Misterul buncărului secret al fostului președinte al Paraguayului a fost elucidat. Ce au găsit anchetatorii în spatele ușii blindate

Buncărul secret descoperit în vila de lux a fostului președinte al Paraguayului a fost deschis, după mai multe încercări nereușite ale poliției. Anchetatorii au avut nevoie de ajutorul unei persoane neașteptate pentru a pătrunde în încăperea protejată de un sistem sofisticat de securitate.
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Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2026, 08:29, Știri externe
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Procurorii paraguayeni au reușit marți să deschidă încăperea subterană din reședința fostului președinte Santiago Peña, situată în apropierea stațiunii San Bernardino, la circa 45 de kilometri de capitala Asunción. În interior nu au descoperit bani, documente sau obiecte de valoare. Buncărul era complet gol și nu prezenta semne evidente că ar fi fost folosit anterior, potrivit Il Post care citează un comunicat al Parchetului din Paraguay.

Fostul președinte le-a spus anchetatorilor unde se afla cheia

După mai multe încercări de a forța sistemul de securitate, procurorii au primit informația care le-a permis să intre. Chiar Santiago Peña, aflat în custodia autorităților, a indicat prin intermediul avocatului său locul în care era păstrată cheia de siguranță. Procuroarea Silvia González a confirmat că indicațiile fostului președinte au permis continuarea operațiunii. Echipa tehnică a reușit ulterior să depășească mecanismele suplimentare de protecție.

Fostul președinte al Paraguayului, Santiago Pena. Sursa foto: captură video X/Santiago Pena

În locul unui depozit de bani sau documente, anchetatorii au găsit o încăpere fără mobilier și fără bunuri. Potrivit procurorilor, spațiul pare să fi fost amenajat ca o cameră de panică, destinată adăpostirii persoanelor în situații de urgență. Autoritățile au publicat și imagini cu interiorul încăperii, confirmând că aceasta era goală în momentul deschiderii.

Sistemul de securitate i-a ținut pe polițiști la ușă

Buncărul fusese descoperit duminică, în timpul unei percheziții efectuate la vila fostului șef de stat. Intrarea era ascunsă în spatele unui perete fals și protejată de două uși. Polițiștii au reușit să treacă de prima, dar s-au blocat în fața celei de-a doua. Potrivit presei locale, sistemul de securitate, de proveniență israeliană, includea coduri digitale, chei fizice și dispozitive de identificare biometrică, prin amprentă și recunoașterea irisului.

O echipă de specialiști a încercat să deschidă ușa, fără rezultat. Anchetatorii au luat în calcul inclusiv folosirea unei explozii controlate, dar au renunțat la această variantă din cauza amplasării buncărului sub piscina proprietății. Vila, construită în 2024, are peste 1.000 de metri pătrați și se află pe un teren de aproximativ 5.000 de metri pătrați, într-o zonă rezidențială exclusivistă.

Ce se întâmplă cu vila fostului președinte

Descoperirea buncărului a avut loc în cadrul investigației privind Ueno Bank, instituție financiară aflată în centrul unui scandal care a provocat destituirea lui Santiago Peña. Fostul președinte este anchetat pentru presupuse nereguli financiare și pentru legăturile sale cu banca. Acuzațiile nu reprezintă o condamnare definitivă.

Peña declarase anterior că a finanțat construirea vilei prin vânzarea unor acțiuni și prin două împrumuturi obținute de la Ueno Bank. Deși încăperea blindată era goală, percheziția a dus la ridicarea unor documente, calculatoare, echipamente informatice și componente ale sistemului de supraveghere video. Acestea urmează să fie analizate de anchetatori. Parchetul a anunțat că administrarea vilei confiscate a fost transferată către instituția paraguayană responsabilă de gestionarea bunurilor sechestrate, SENABICO.

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