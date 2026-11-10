Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, cât a plătit pentru facturile la utilități în locuința în care se afla cu familia sa.

El a dezvăluit, în cadrul răspunsului său, că începând din luna octombrie a acestui an, s-a mutat într-o locuință de protocol, după ce anterior refuzase să folosească o astfel de locuință.

Șeful statului a evitat să precizeze unde se află aceasta, invocând motive de securitate.

„Trebuie să vă spun că începând cu luna octombrie acestui an m-am mutat într-o locuință de protocol. (…) V-aș spune, dar nu știu dacă din motive de securitate am voie”, a explicat Nicușor Dan.

El a fost întrebat și cât plătea pentru facturile la energie electrică și gaze în locuința privată în care a stat înainte de mutare.

Acesta a precizat că plata facturilor era gestionată de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și că sumele se ridicau la aproximativ 800-1.000 de lei pentru două luni.

După ce a câștigat alegerile prezidențiale în mai 2025, șeful statului a ales să rămână în locuința în care stătea deja cu familia sa.