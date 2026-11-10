Prima pagină » Politic » Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului

Nicușor Dan s-a mutat într-o vilă de protocol, la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, că s-a mutat începând din luna octombrie într-o locuință de protocol. Mutarea vine la aproape un an și jumătate de la preluarea mandatului. El a evitat să precizeze unde se află aceasta, invocând motive de securitate.
Nicușor Dan, replică ironică după ce Kovesi i-a urat „somn bun”: O declarație neașteptată pentru o doamnă
Nicușor Dan, replică ironică după ce Kovesi i-a urat „somn bun”: O declarație neașteptată pentru o doamnă
Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele
Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele
Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să plătească militarii americani: Sunt date tehnice
Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să plătească militarii americani: Sunt date tehnice
Măsurile luate de Nicușor Dan, după declarațiile liderei AfD: „A existat o reacție diplomatică”
Măsurile luate de Nicușor Dan, după declarațiile liderei AfD: „A existat o reacție diplomatică”
Nicușor Dan susține comasarea localităților mici și o reformă administrativ-teritorială a României: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”
Nicușor Dan susține comasarea localităților mici și o reformă administrativ-teritorială a României: „Economia de azi nu mai este economia din 1968”
Diana Nunuț
10 nov. 2026, 21:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți seara, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Cotroceni, cât a plătit pentru facturile la utilități în locuința în care se afla cu familia sa.

El a dezvăluit, în cadrul răspunsului său, că începând din luna octombrie a acestui an, s-a mutat într-o locuință de protocol, după ce anterior refuzase să folosească o astfel de locuință.

Șeful statului a evitat să precizeze unde se află aceasta, invocând motive de securitate.

„Trebuie să vă spun că începând cu luna octombrie acestui an m-am mutat într-o locuință de protocol. (…) V-aș spune, dar nu știu dacă din motive de securitate am voie”, a explicat Nicușor Dan.

El a fost întrebat și cât plătea pentru facturile la energie electrică și gaze în locuința privată în care a stat înainte de mutare.

Acesta a precizat că plata facturilor era gestionată de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, și că sumele se ridicau la aproximativ 800-1.000 de lei pentru două luni.

După ce a câștigat alegerile prezidențiale în mai 2025, șeful statului a ales să rămână în locuința în care stătea deja cu familia sa.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Nicușor Dan: „O aducere AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire rapidă pentru România”
Gandul
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Cancan
FOTO. Cea mai sexy atletă din lume a apărut doar într-un prosop și fanii au luat-o razna
Prosport
Cristian Pîrvulescu, despre conferința lui Nicușor Dan: „Concret la întrebările pe care și le-a pus singur, evaziv și neplăcut surprins de întrebările unor jurnaliști”
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor