De ce a exclus Nicușor Dan varianta alegerilor anticipate: Ar fi dus la o prăbușire economică rapidă

Nicușor Dan a explicat marți de ce alegerile anticipate ar fi dus „la o prăbușire rapidă a economiei din România”. Președintele susține că criza guvernamentală din acest an nu se putea soluționa cu un nou ciclu electoral.

„Să facem un exercițiu de imaginație, să spunem că suntem un analist la o agenție de rating și avem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern demis, care în timpul ăsta va avea o campanie electorală, în care în mod legitim partidele se vor înjura și mai abitire decât s-au înjurat până acum, care mai avem un partid care are 40% în sondaje și care s-a acertat cu toată lumea, intern-extern, Occident, investitor, parteneri de securitate, bănci și așa mai departe”, a explicat Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.

AUR a militat, de-a lungul crizei guvernamentale, pentru organizarea unui nou ciclu electoral, care să vizeze mandatele parlamentarilor.

Întoarcerea la urne, tăiată de pe lista soluțiilor. Explicația președintelui

Nicușor Dan spune acum că agențiile de rating nu ar fi agreat pastrarea ratingului de țară, dacă în România s-ar fi organizat anticipate.

„Țara asta se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an, din care 60 de miliarde de bănzi. Și tu, analist de securitate, de investiții, trebuie să recomazi un investitor dacă să investească în țară respectivă, respectiv în datoria suverană sau să se orienteze în altă parte în lumea largă, a mai explicat șeful statului.

Nicușor Dan și-a încheiat explicația cu o întrebare retorică: „Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluările pe care le-au făcut?”, a concluzionat președintele.

Una din soluțiile care se întrevedea, în mijlocul crizei politice, era cea a unei reorganizări în Parlament.

Nicușor Dan a făcut în cele șase luni, cât timp Guvernul Bolojan a rămas în interimat, patru desemnări consecutive. Primele trei au picat la votul din Parlament.