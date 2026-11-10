Nicușor Dan, întrebat de MEDIAFAX dacă ar merge din nou la Consiliul Păcii, la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele

Nicușor Dan, președintele României, a declarat marți, că ar mai putea răspunde „prezent” la o invitație inițiată de Donald Trump, în contextul în care deplasarea ar fi în interesul securității transatlantice.

„Evident că, observator, așa cum am dus și data trecută și așa cum am spus acum câteva minute, în multe întâlniri europene am spus, și n-a fost unanimitate, că Europa trebuie să aibă grijă de relația transatlantică, cu atât mai mult cu cât securitatea Europei depinde într-o măsură importantă de relația cu statele noștri”, a declarat Nicușor Dan, de la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan, singurul președinte european de la Consiliul Păcii

Șeful statului a fost unul dintre putinii lideri europeni care au mers, în luna februarie, la Consiliul Păcii, organizat de Donald Trump.

Participanții au discutat atunci, la Bruxelles, despre Gaza, dar și despre războiul din Ucraina și noile sancțiuni împotriva Rusiei.

Alte 12 națiuni ale UE au trimis în luna februarie observatori la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington. Este vorba despre România, Austria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia și Slovacia. Drapelul UE a fost afișat la evenimentul din SUA.